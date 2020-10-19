Askeri bölgede uyuşturucu ile yakalandı

Lefkoşa’da meydana gelen ‘uyuşturucu madde hintkeneviri tasarrufu’, ‘Birinci derecede askeri yasak bölgeyi ihlal ve kanunsuz bıçak taşıma’ suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlı K.U., mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Polis memuru Kaan Kurtbir, zanlının 18 Ekim tarihinde saat 22.05’te Birinci derecede askeri yasak bölgeyi ihlal ettiği esnada görevli askerler tarafından yakalandığını söyledi.

Polis, olay mahalline giden Narkotik ekibinin zanlının üzerinde yaptığı aramada 28 gram ağırlığında hintkeneviri ve avcı bıçağı bulunduğunu belirtti.

Bin 500 TL’ye aldığını itiraf etti…

Polis, ayni gün zanlıdan yapılan soruşturmada söz konusu uyuşturucu maddeyi Lefkoşa Surlariçi’nde Ekim 2020 tarihinde bin 500 TL karşılığında 30 gram olarak aldığını söylediğini mahkemeye aktardı.

Polis, zanlının gönüllü ifadesinin teyidinin yapılacağını, kamera kayıtlarının incelenmesi gerektiğini ve aranan bir kişi olduğunu belirterek, zanlının 2 gün tutuklu kalmasını talep etti. Yargıç Temay Sağer, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.