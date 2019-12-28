Askeri bölgede kaçak trafiği

Lefkoşa’da birinci derece askeri yasak bölgeyi ihlal ederek kuzeyden güneye geçmeye çalışırken suçüstü tutuklanan İ.T., M.S. ile güneyden kuzeye geçmeye çalışırken yakalan A.M.tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mehmet Şener olayla ilgili bulguları aktardı. Şener huzurda bulunan zanlı A.M.’nin 27 Aralık saat 21.05 sıralarında Küçük Kaymaklı-Lefkoşa'da, Birinci Derecede Askeri Yasak Bölge olan, Barış Kuvvetleri'ne bağlı Şehit Asteğmen Nafi Kıvanç Kışlası içerisinde, Kıbrıs’ın güneyinden kuzeye geçmeye çalıştığı sırada tutuklandığını söyledi.

Polis zanlı İ.T.’nin ise yine 27 Aralık tarihinde saat 23.55 sıralarında Çağlayan-Lefkoşa'da, Birinci Derecede Askeri Yasak Bölge olan, Güvenlik Kuvvetleri' ne bağlı 5. Bölük içerisinde Kıbrıs’ın kuzeyinden güneye geçmeye çalıştığı sırada tutuklandığını belirtti.

Polis zanlı M.S.’nin ise 28 Aralık tarihinde saat 02.40 sıralarında Surlariçi -Lefkoşa'da, Birinci Derecede Askeri Yasak Bölge olan, Güvenlik Kuvvetleri' ne bağlı 7. Bölük içerisinde, Kıbrıs’ın kuzeyinden güneye geçmeye çalıştığı sırada tutuklandığını mahkemeye aktardı.

Polis her 3 zanlı aleyhine başlatılan soruşturmanın yeni olduğunu incelenmesi gereken kamera görüntüleri bulunduğunu ve alınan ifadelerinin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini belirterek zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Umut İnan zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.