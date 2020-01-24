Askeri birliklerde uyuz sorunu

Fehime ALASYA

Bulaşıcı bir cilt hastalığı olan uyuzun son günlerde bazı askeri birliklerde görüldüğü belirtilirken, Sağlık Bakanlığı sıhhiye ekipleri bu yönde çalışmalara başladı.

Toplumun tümünü etkileyecek düzeyde bir uyuz salgını olmadığını ifade eden Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanı Figen Gülen İnce, bu yönde askeri birliklerde çok sık görüldüğüne ilişkin bildirimler aldıklarını belirterek, söz konusu hastalıktan korunmanın yollarına değindi.

“Bazı askeri birlik doktorlarından bu yönde dönüşler alıyoruz” diyen İnce, sıhhiye müfettişleri ile uyarılarda bulunduklarını anlattı.

Bir cilt hastalığı olan uyuzun daha çok yurtlar, askeri birliler, yaşlı bakım evleri gibi yerlerde görüldüğünü anlatan İnce, zaman zaman toplu yaşam alanlarında ufak çapta uyuz salgını olabildiğine değindi.

Bu cilt hastalığının toplumda dönem dönem rastlanan bir durum olduğunu ifade eden İnce, “Son zamanlarda toplum genelinde bir artış yok ama toplu yaşam alanlarında askeri birlik doktorları bize bildirim yapıyorlar. Askeri birliklerde çok sık görüldüğüne ilişkin bildirimler alıyoruz. Biz de Sağlık Bakanlığı olarak hastaların olduğu mekânın hijyeni için bilgi veriyor ve önlem alınmasını istiyoruz. Uyarılarda bulunuyoruz. Onlarla sıhhiye müfettişlerimiz görüşüyor, bilgi aktarıyor. Şu anda dek okullardan böyle bir bildirim almadık.” dedi.

Uyuzun yaşam şartlarının kötü olduğu ortamlarda daha kolay yayılan bir hastalık olduğunu anlatan İnce, bunun ‘bildirimi zorunlu olan bulaşıcı hastalık’ sınıfına girdiğini kaydetti.

YENİDÜZEN'e konuşan Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanı Dr. Figen Gülen İnce: “Son zamanlarda toplum genelinde bir artış yok ama toplu yaşam alanlarında bazı askeri birlik doktorları bize bildirim yapıyorlar. Askeri birliklerde çok sık görüldüğüne ilişkin bildirimler alıyoruz. Biz de Sağlık Bakanlığı olarak onlara uyarılarda bulunuyoruz, bilgi aktarıyoruz”

Korunmanın yolları…

Uyuzun ne olduğuna dikkat çeken Figen Gülen İnce, nasıl bulaştığına dair de açıklamada bulundu.

Figen Gülen İnce, özetle “Kaşıntı ile ortaya çıkan, geceleri el- ayak bileklerindeki kaşıntı ile başlayan, sıcak ortamlarda şiddeti artan kaşıntı ile ortaya çıkan, kaşınmaktan ciltte yaralar açan bir tür cilt hastalığıdır. Bazen alerji sanılıyor, teşhisi çok kolay olmuyor. Tedavi edilmediğinde yara oluşumunu beraberinde getiren bu cilt hastalığı, sıklıkla parmak araları, bilek, dirsek, ayak, göbek çevresi ve koltuk altında kaşıntıya neden olup, kişinin genel sağlık durumu için tehdit oluşturmasa da hayat kalitesini oldukça düşürür. Hastalığın bulaşma şekli, ten teması ile olabileceği gibi ortak kullanılan yatak, çarşaf, havlu ve kıyafetler de hastalığı taşıyabilir.

Tedaviyi cilt doktorları düzenlemeli.

Temastan kaçının…

Bireylerin nasıl korunması gerektiğine de değinen İnce, “Korunmanın en önemli yolu, uyuz olan kişi ile direkt cilt temasından kaçınmaktır. Bu kişilerin özel eşyaları yıkanmadan kullanılmamalıdır. Bu ürünler en az 60°C sıcak suyla yıkanmalıdır veya evdeki birçok yüzey yıkanabilen eşyaların yüksek ısıda yıkanması, yıkanamayan eşyaların ağzı kapalı naylon ile bir poşette 2-3 gün bekletilmesi gerekir.