Mevlevi Ağır Silah Atış Alanı’nda topçu atışları yapılacağından, 15, 16, 20, 21, 22, 23 Şubat’ta, atış alanı çevresindeki bazı bölgelere girilmemesi çağrısında bulunuldu.

Güzelyurt Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, atış talimi nedeniyle, can ve mal emniyeti açısından 15, 16, 20, 21, 22, 23 Şubat tarihlerinde sabah saat 07:00 ile akşam saat 20:00 arasında girilmemesi gereken yerler şöyle duyuruldu:

“Batıda Yuvacık köyü 500 metre güneydoğusu-Kalkanlı 700 metre doğusu-Karpaşa hattının doğusu.

Doğuda, Yumrut- Tepeyayla Mevkii-Kalkanlı köyü hattının batısı.

Güneyde, Yuvacık köyü 500 metre Güneydoğusunda-Mevlevi köyü 500 metre hattının kuzeyi.

Kuzeyde, Karpaşa- Özhan Köyü-Kılıçarslan köyü 700 m. güneyinden geçen hattın güneyi.”