Askerde Coronavirüs paniği: Bir subay ve eşi pozitif

Türkiye’den 6 Ağustos tarihinde görev için Kuzey Kıbrıs’a gelen ve “ev karantinasında” kaldığı söylenen bir subay ve eşinin 10 Ağustos'ta yaptırdıkları Coronavirüs (COVID-19) PRC testleri 'pozitif' çıktı. Çift hastaneye kaldırıldı.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, subay ve eşinin pozitif çıktığını YENİDÜZEN’e doğruladı.

Söz konusu subayın görev yaptığı Yılmazköy-Türkeli arasında "39. Alay" olarak bilinen askeri birlikte dün hareketlilik vardı.

Görevli bir askerin bazı şikâyetlerinin ardından ambulansla hastaneye sevk edilmesi sonrası, birlikte giriş ve çıkışlar durdu. Birliğin giriş ve çıkışlarına şerit çekildiği gözlemlenirken, birçok otobüsün birlik dışına asker taşıdığı görüldü. Sağlık Bakanlığı'na bağlı ekipler de dün askeri birlikteydi.

Bakan Pilli: “Sabah saatlerinde birlikte bulunan bir askerin bazı sağlık şikâyeti üzerine COVID-19 olduğu paniği ile bölgeye sağlık ekipleri gitti. Birlikte çiftin herhangi biriyle temaslısı tespit edilmedi.”

Devrim DEMİR

Yılmazköy-Türkeli arasında "39. Alay" olarak bilinen Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı askeri birlikte dün ‘Corona’ paniği yaşandı, testi pozitif çıkan subay ile eşi hastaneye kaldırıldı.

Türkiye’den 6 Ağustos tarihinde gelen, adaya geldikten sonra Türkiye'de kalan babasının COVID-19 olduğunu öğrenen subay eşi ile birlikte test talep etti.

Sağlık Bakanlığından test talebinde bulunan subay ve eşine 10 Ağustos tarihinde COVID-19 teşhisi konularak Lefkoşa Burhan Nalbanoğlu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

YENİDÜZEN’e konuşan Sağlık Bakanı Ali Pilli, çiftin 10 Ağustos tarihinde COVID-19 tanısı ile karantina merkezinde tedavi altına alındığını doğruladı.

4 gün sonra pozitif çıktılar…

YENİDÜZEN’in edindiği bilgiye göre Türkiye’den gelen subay ve eşi birlik içinde bulunan lojmanda 6 Ağustos tarihinde "14 günlük ev karantinasına" girdi. Türkiye’de bulunan babasının 9 Ağustos tarihinde COVID-19 olduğunu öğrenen subay, Sağlık Bakanlığını arayıp bilgilendirdikten sonra eşi ile birlikte test yaptırdı.

Test sonuçları pozitif çıkan çift, üç gün önce hastanede tedaviye alındı.

Pilli pozitif vakaları YENİDÜZEN’e doğruladı…

Çiftin Sağlık Bakanlığı'na başvurduklarını ifade eden Pilli, “Ekipler 10 Ağustos tarihinde birliğe giderek subay ve eşine test yaptı. Test sonucu pozitif çıkan çift, 10 Ağustos tarihinde tedavi altına alındı. Çiftin genel sağlık durumları iyi ve tedavileri sürüyor. Sabah saatlerinde birlikte bulunan bir askerin bazı sağlık şikâyeti üzerine COVID-19 olduğu paniği ile bölgeye sağlık ekipleri gitti. Birlikte çiftin herhangi biriyle temaslısı tespit edilmedi.”

Birlikte hareketli saatler…

Yılmazköy-Türkeli arasında "39. Alay" olarak bilinen askeri birlikte dün hareketlilik vardı. YENİDÜZEN'in de askeri birlikteki hareketliliği görüntüleyerek izledi.

Görevli bir askerin bazı şikâyetlerinin ardından ambulansla hastaneye sevk edilmesi sonrası, birlikte giriş ve çıkışlar durdu.

Birliğin giriş ve çıkışlarına şerit çekildiği gözlemlenirken, birçok otobüsün birlik dışına asker taşıdığı görüldü.

Sağlık Bakanlığı'na bağlı ekipler de dün askeri birlikteydi.