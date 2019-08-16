Asker kayıp, aranıyor!
Mağusa Gülseren’de askerlik görevi yapan Mustafa Alamur, 4 gündür kayıp.
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Mağusa Gülseren’de askerlik görevi yapan Mustafa Alamur, 4 gündür kayıp. Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre, Kıbrıs'ta görev yapan, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki asker Alamur’dan, 4 gün önce çarşıya çıktıktan sonra tekrar haber alınamadı. Görenlerin polis karakoluna veya askeri birliğe bildirilmesi istendi.
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