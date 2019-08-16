Lefkoşa33 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. Asker kayıp, aranıyor!
Asker kayıp, aranıyor!

Asker kayıp, aranıyor!

Mağusa Gülseren’de askerlik görevi yapan Mustafa Alamur, 4 gündür kayıp.

A+A-

Mağusa Gülseren’de askerlik görevi yapan Mustafa Alamur, 4 gündür kayıp. Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre, Kıbrıs'ta görev yapan, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki asker Alamur’dan, 4 gün önce çarşıya çıktıktan sonra tekrar haber alınamadı. Görenlerin polis karakoluna veya askeri birliğe bildirilmesi istendi.

Bu haber toplam 447 defa okunmuştur
Etiketler : , , , ,
Önceki ve Sonraki Haberler