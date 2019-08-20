Asker 8 gündür kayıp

Mağusa Gülseren’de askerlik görevi yapan ve 12 Ağustos’ta ortadan kaybolan Mustafa Alamur, hala bulunamadı.

Mağusa Gülseren’de askerlik görevi yapan Mustafa Alamur, 8 gündür kayıp.

Hatırlanacağı üzere; Polis Basın Subaylığı, Kıbrıs'ta görev yapan, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki asker Alamur’dan, çarşıya çıktıktan sonra tekrar haber alınamadığı bilgisi paylaşılmış, görenlerin en yakın polis karakoluna veya askeri birliğe bildirilmesi istenmişti.

Polis Basın Subaylığı’ndan yenilenen bilgide Alamur’un hala kayıp olduğu ve bulunamadığı öğrenildi.