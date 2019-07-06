İki insanın gönüllü birlikteliği olmalı aşk. Dış dünyaya karşı ortak mücadele belki, belki birlikte kucaklama gelen güzel günü.

Zorlama, itişme, kakışma, şiddet olmamalı sevdada.

Canımız yanacak elbet, hayatta acı da var. Kabul etmeli, birlikte göğüslemeli zorlukları, birbirinin hayatını zorlaştırmamalı iki sevgili. Kolaylaştırmalı aksine birliktelik yaşamı. Güzelleştirmeli.

Aşk doğal olmalı, çabasız, içinden geldiği gibi. Su gibi akmalı duygular, coşmalı deniz gibi tutkular.

Fırtınalar da kopartmalı dolunay, güzel gün batımları da eşlik etmeli yolculuğumuza.

Hırpalamadan birlikte olabilmeyi öğrenmeli iki taraf. Ortak bir dünya yaratırken umutlardan, kendi düşlerinden vazgeçmemeli kimse, hayatını askıya almamalı.

Tek bir varlık olmak uğruna erimemeli iki kişilik. Birlikte var olmayı öğrenmeli, daha güçlü, daha özgür!

Eşit olmalı, yan yana durmalı. Bazen biri öne geçse de, kimse gölgede kalmamalı, birlikte parlamalı, daha bir güzel parlamalı, iki ışık.

Anlamıyoruz biz bunu, anlatmak ise ne mümkün. Memleketin kuzeyini al, güneyine vur. Hastalıklı ilişkiler, şiddet, baskı, kol geziyor etrafımızda. Kadınlar dayak yiyor, psikolojik şiddet görüyor, aşağılanıyor, öldürülüyor.

Güney Kıbrıs’ta 37 kadın son 20 yılda cinayete kurban gitmiş. Gazeteden okuyorum. Kuzey’de durum daha da vahim biliyorum. Resmi rakamlar ne diyor diye meraklanıyorum, ulaşamıyorum. Yenidüzen Gazetesi 2017 yılında, son 16 senede gerçekleşen kadın cinayetlerinin tek tek çetelesini tutmuş, yayınlamış. Kayıtlara geçen toplam 80 cinayette, 32 kadın öldürülmüş. Ya, kayıtlara geçmeyenler, intihar süsü ile kapatılanlar?

Aşk zarar vermemeli!

Aşkın verdiği tek zarar, kalp atışlarımızı hızlandırmak olmalı, bilemedin serotonin ve dopamin seviyelerimiz ile oynayıp dengemizi sarsmak, dünyamızı şaşırtmak.

Olmuyorsa olmuyor, zorlamayın. Aman kıskanmasın, üzülmesin diye kendinizden vazgeçmeyin, mutlu etmek için bin bir kılığa girmeyin. Şiddete hele, sakın boyun eğmeyin!

Kendi ile mutlu olamayanı kimse mutlu edemez. Başkasını mutlu etmek de sizin sorumluluğunuzda değil zaten, unutmayın!