Aşk için söylediler

KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (KKTC CSO) dün akşam Girne Amerikan Üniversitesi Spectrum Uluslararası Kongre Merkezi’nde yer alan “Sevgililer Günü Konseri” ile müzikseverlerle buluştu.

Ali Hoca şefliğinde toplam 16 parçanın icra edildiği konseri Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı eşi Meral Akıncı ile birlikte izledi.

Konserde Ahmet Zeyin, Arda Aktar, Beste Berk, Enver Töre, Laden İnce, Sermin Dikmen Töre ve Vasfiye Çakırtaş’ın solist olarak yer aldığı konserde KKTC CSO ve solistler müzikseverlerin beğenisini kazandı.

Bir sonraki konser 20 Şubat'ta yapılacak

KKTC CSO Sevgililer Günü konserinin ardından 20 Şubat Salı Akşam “Şubat Konseri” ile Girne Amerikan Üniversitesi Spectrum Uluslararası Kongre Merkezi’nde oda müziği konseri gerçekleştirecek. Şubat Konserinde 2017 Grammy ödüllü Kinan Azmeh ile uzun yıllardır ülkeye gelen Apple Hill Sting Quartet bu kez ilk defa bir orkestra ile performans sergileyecekler.