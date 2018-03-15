“Aşk-ı Analiz” aşkı sorguladı

Çatalköy Belediyesi’nin düzenlediği 8. Beşparmaklar Tiyatro Festivali kapsamında dün akşam Mersin’den gelen Tiyatro Kulis adlı ekibin “ Aşk-ı Analiz” adlı oyunu sahnelendi. “Merhabayla Başlar Aşk... ya Sonra?” Sloganıyla sahnelenen oyunun konusu; en büyük aşkların bile zamanla nasıl karmaşık hale geldiği ve gün geçtikçe canım cicim aylarının nasıl hızla geçip kavgalara dönüştüğü komik bir dille anlatılmaktadır.

İzleyenlerin hem kendilerini hem de ilişkilerini gülerken sorgulama imkanı bulduğu oyuna ilgi oldukça fazlaydı. Oyunun sonunda Çatalköy Belediyesi Kültür Sanat Koordinatörü Derman Atik Tiyatro Kulis oyuncularına Tiyatro festivalimize katılarak katkı koydukları için ve oyunda gösterdikleri performanstan dolayı teşekkür ederek, çiçek ve plaket takdimi için Çatalköy Belediyesi Meclis Üyesi İrfan Darbazoğlunu sahneye davet etti. Darbazoğlu da oyunculara teşekkür ederek çiçek ve plaket takdim etti.