‘Asırlık serviler kesilecek’ endişesi

Karaağaç Köyü’nün asırlık servi ağaçlarının bulunduğu, köyün simgesi haline gelen 400 m2 lik alanın inşaata açılacağını duyuran Karaağaç Muhtarı Yılmaz Uzmaner, çevre halkının yoğun bir tedirginlik yaşadığını ve şehircilik dairesinin bu duruma nasıl izin verdiğini anlayamadıklarını dile getirdi. Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzaoğlu ağaçların asırlık olmadığını savundu…

Aygün Bahar ÖKMEN

Karaağaç Köyü’nün asırlık servi ağaçlarının bulunduğu, köyün simgesi haline gelen 400 m2 lik alanın inşaata açılacağını duyuran Karaağaç Muhtarı Yılmaz Uzmaner, çevre halkının yoğun bir tedirginlik yaşadığını ve şehircilik dairesinin bu duruma nasıl izin verdiğini anlayamadıklarını dile getirdi.

Karaağaç’ın simgesi haline geldiğini ifade ettiği alanda devletin açtığı kuyunun, içme suyunun, pınarın ve yer altı su kaynaklarının bulunduğunu ifade eden Uzmaner, 1993 yılında alanın bir şahsa satıldığını ve bu şahsın da araziyi başka bir şahsa satmış bulunduğunu öğrendiklerini ifade etti.

“Araziyi satın alan şahıs Şehir Planlama Dairesi’nden bu alana 2 katlı bina yapmak için iznini almış ve Orman Dairesi asırlık servi ağaçları üzerine kesileceklerini ifade eden işaretlemeler yapmıştır” diyen Uzmaner, bu duruma kesinlikle izinleri olmadığını bildirdi.

YENİDÜZEN’e konuşan Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzaoğlu ağaçların asırlık olmadığını ifade etti. İddia makamından iddiasını kanıtlamasını istedi. Arazinin şahsa ait olduğunu ifade eden Karzaoğlu, imar izninin de alındığına dikkat çekti.

Eski Orman Dairesi Müdürü Ercan Poyraz, almış olduğu bilgilere dayanarak şahsın tüm izinleri aldıktan sonra Orman Dairesi’ne başvurduğunu, bu nedenle yapılabilecek pek de bir şey olmadığını ifade etti. Şehir Planlama Dairesi Müdürü Türkmen Yiğitcan ise spekülasyonlara yol açmak istemediğini dile getirirken, kişiler ile görüşüleceğini dile getirdi.

Yeşil Doğa Hareketi’nden Doğan Sahir, Şehir Planlama Dairesi’nin bu tür alanları imara açmaması gerektiğini ifade ederken, kestiğimizin yerine ekeriz düşüncesinin artık işe yaramadığının da altını çizdi.

Karaağaç Muhtarı Yılmaz Uzmaner:

“Asırlık Ağaçlara İşaret Koydular”

Girne’ye bağlı Karaağaç Köyü’nün Muhtarı olan Yılmaz Uzmaner, sosyal medya paylaşımları ile dikkat çekti. Karaağaç bölgesinde bulunan ve köyün simgesi olduğu ifade edilen 400 m2 lik alanın imara açılması Karaağaç halkı ve yetkililer arasında sorunlara neden oldu.

Uzmaner geçtiğimiz gün yapmış olduğu paylaşımda “Karaağaç Köyü’nün asırlık servi ağaçları e içerisinde tarihi su kemeri ile su kuyularının bulunduğu, ayrıca köy malı olan ve herkese açık piknik alanında özel şahsa inşaat izni verilip, asırlık servi ağaçları işaretlenip kesilerek çevre katliamı yapılacağını öğrenmiş bulunmaktayız. Köy halkı ve çevre halkında yoğun tedirginlik başlamıştır. Yetkililerin bu işe dur demelerini talep ederiz. Şehircilik Dairesi nasıl izin verir? Kesinlikle iznimiz yoktur” açıklamasında bulundu.

Dün YENİDÜZEN’e konuşan Uzmaner, “Orası köyün simgesi olan bir yer. Orada içme suyumuz var, devletin açtığı kuyu var, pınar ve yer altı su kaynağı var…” şeklinde konuştu. “Öğrendiğimiz kadarı ile 93 yılında burası şahsa satılmış. Bu şahıs da başka bir şahsa satış gerçekleştirmiş. Şimdi bu şahıs Şehir Planlama Dairesi’nden iki katlı bina için iznini aldı ve Orman Dairesi de buraya gelerek kesilecek ağaçları işaretledi” diye ekledi.

Şahsın kim olduğunu bilmediklerini ifade eden Uzmaner, köylerinin simgesi haline gelen alanda kesim yapılmasına kesinlikle izinleri olmadığını bildirdi ve ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti. “Şahısla takas mı yaparlar, nasıl olur bilinmez. Ancak bizim burası için iznimiz yoktur” dedi.

Şehir Planlama Dairesi Müdürü Türkmen Yiğitcan:

“Detaylı incelemesi yapılacak”

Dün araziye gidip gördüklerini ifade eden Türkmen Yiğitcan, “Özel mülk, hakları da var. Kişiler ile görüşeceğiz” ifadelerini kullandı. Spekülasyonlara yol açmak istemediğini ifade eden Yiğitcan, detaylı inceleme yapılmadan bir şey söylemenin doğru olmayacağını dile getirdi.

“Belediye ya da muhtarlık tarafından yapılan bir düzenleme var, tam olarak bilmiyorum. Su arkları var, tarihi ağaçlar var… Detaylıca incelenmesi gereken bir durum var ortada” şeklinde konuştu.

Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzaoğlu:

“Başvuru var, imza atılmadı”

Muhtar Yılmaz Uzmaner’in söylemlerini doğru bulmadığını dile getiren Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzaoğlu, “İddia eden iddiasını kanıtlasın. Ben 15-20 cm çapında asırlık ağaç görmedim. Eğer muhtarın böyle bir iddiası varsa, ağaçların asırlık olduğunu kanıtlasın. Asırlık kelimesinin ne anlama geldiğini biliyor mu acaba?” ifadelerini kullandı.

Öte yandan henüz bu konuda bir izin verilmediğini belirtti ve “Başvuru var ancak henüz imzalanan bir şey yok. Burası özel mülk mü, devletin malı mı önce buna bakılmalı. Adam özel arazisi içerisinde işlem yapmak istiyor. İmar iznini de almış” dedi.

Eski Orman Dairesi Müdürü Ercan Poyraz:

“Dairenin elinde olan bir şey değil”

Eski Orman Dairesi Müdürü Ercan Poyraz, edinmiş olduğu bilgiler ışığında YENİDÜZEN’e konuştu. Poyraz “Bütün izinler alınmış. Şehir Planlama Dairesi imara izin vermiş. Bu durumda Orman Dairesi’nin elinde olan bir şey yok” şeklinde konuştu.

Şahsın inşaat iznini aldığını ve arazinin şahsın tapulu malı olduğunu ifade eden Poyraz, “Böyle yerlere imar izni verilmemesi lazım. Orman Dairesi’nden izin alınmaya gelindiğinde diğer tüm gerekli izinler alınmış. Yerinde görmediğim için bir şey diyemem ancak bir yere inşaat izni alındıysa, en az ağaç kesilecek şekilde yapılır” ifadelerini kullandı.

Yeşil Barış Hareketi’nden Doğan Sahir:

“Ağaçları koruma yasası yok, ağaç duyarlılığı yok”

Ülkemizde bu gibi durumların sıkça yaşandığını belirten Doğan Sahir, “Ağaçları koruma yasası yok. Daha da önemlisi, ağaç sevgimiz yok. Ada yüzeyinde %30 üzerinde ağaç olmalı ancak şu anda adada %20 civarı orman arazisi var. %7si ancak dolu” şeklinde konuştu.

Tek bir ağacın bile önemli olduğunu dile getiren Sahir, “Küresel iklim değişikliği etkilerini azaltır, oksijene, yer altı su kaynaklarına katkı sağlar, erezyonu önler ancak biz bunu anlamıyoruz. Yazda sıcak diyoruz. Ağaçlandırma olsa yazda ısıyı 8 derece daha aşağıda hissederiz. İklimi dengeleriz. Ancak ağaç fakiriyiz” ifadelerini kullandı.

“Şehir Planlamanın bu alanları imara açmaması gerek. Ancak ağaç duyarlılığı yok. İnşaatlar çok daha ön planda. Orman Dairesi Müdürü ağaç sevmezse, kim sevecek?” dedi.