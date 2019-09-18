Asırlık çınardan veda…

Akdoğan’ın asırlık çınarı, hayata gözlerini yumdu… Akdoğan’da sakin 102 yaşındaki Hüseyin Kardan vefat etti.

Kardan’ın cenazesinin yarın öğle namazı ardından Lefkoşa Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.

Ocak ayında YENİDÜZEN’in yaşamını kaleme aldığı Hüseyin Kardan, ilerleyen yaşına rağmen yaşama olan bağlılığı ile konu olmuştu.

Sağlıklı kalmanın sırlarını YENİDÜZEN okuyucularıyla paylaşan Kardan, sabah kalkıp her gece 09.00’da yatarak, sigara içmeden ve araba kullanmadan, kendi ekip biçtiklerini tüketerek 100 yaşına geldiğini anlatmıştı.

Geçtiğimiz yıla kadar her işini kendisi yapan 1918 doğumlu Kardan, son aylarında kızının yanına taşınmıştı.

Gözlüksüz gazete okuyabilen, televizyon izleyebilen Kardan’ın en büyük zevki ise her gün kahveye gitmek ve sosyalleşmekti…

Ocak ayında YENİDÜZEN’e konuşan Kardan, her şeye rağmen güzel düşünüp, neşesini hiç kaybetmediğini anlatmış, gülüşüyle ve şen kahkahalarıyla sohbetimize renk katmıştı.

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