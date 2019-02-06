Aşırı yağışlar nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı

Polis, bazı yolların trafik akışına kapatıldığını duyurdu.

Polisten yapılan açıklamaya göre, aşırı yağış nedeniyle yola akan sular ve görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle Girne – Lefkoşa Anayolunun Girne Üst geçidi ile Boğaz Kavşağı arası ve Girne – Degirmenlik Anayolunun ise Arapköy kavşağı ile Alevkayası kavşağı arası güvenlik açısından trafik akışına kapatıldı.

Ayrıca Kaplıca – Balalan çemberi arası yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 metrenin altına düştü ve Kaplıca – Büyükkonuk Anayolu üzeri ise yola taş düşmesi oldu.