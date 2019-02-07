Aşırı yağış, uçuşları vurdu: 8 uçuş etkilendi

Olumsuz hava koşulları ve aşırı yağış, uçuşları vurdu.

Pegasus Havayolları, Türk Havayolları, Atlas Global ile Freebird havayollarının dün akşam gerçekleştireceği toplam 8 uçuş rötarlı gerçekleşti.

Bazı uçaklar Ercan’a inemedi, Antalya’ya döndü, bazıları ise saatlerce iniş için havada bekledi.

Sivil Havacılık Dairesi’nden alınan bilgiye göre; Pegasus Havayolları’na ait, PGT 1862 sefer sayılı İzmir Ercan uçuşunu yapacak uçak, 20.35’de havalandı, 20.43’de Antalya’ya döndü.

Söz konusu sefer rötarlı gerçekleşerek, 22.54’te Ercan’a iniş yapabildi.

Gecikmeli seferler…

Türk Havayollarına ait 7624 sefer sayılı, Sabiha Gökçen-Ercan 20.30 seferini yapan uçak elverişsiz hava şartlarından dolayı 22.06’de Ercan Havaalanı inebildi, aynı uçak saat 22.07’de Ercan’dan ayrıldı.

Bununla birlikte Pegasus Havayolları’na ait, PGT 1851 Adana Ercan uçağı, saat 20.20 yerine, 21.34’te inebildi.

Yine Pegasus Havayolları’na PGT 1923 Ercan-Sabiha Gökçen Havaalanı seferini yapan uçak, saat 20.25 yerine, 20.55’te alana inebildi.

THY 978 Ercan-İstanbul Havalimanı’na inecek olan uçak, saat 21.20’de Antalya’ya indi. Saat 03.48’de alanına indi ama arızalandı.

Öte yandan PGT 1934 sefer sayılı, Sabiha Gökçen-Ercan 21.10 seferi yarım saatlik gecikmeyle saat 21.49’da iniş yapabildi.

Freebird 606 sefer sayılı Antalya Ercan uçağı ise 21.10 yerine, saat 22.45’te inebildi.

Son olarak Atlas Global Havayolları’na ait İstanbul-Ercan seferini yapan uçak, saat 22.20’da değil, 22.40’da Ercan’a gelebildi.

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