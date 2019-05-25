Aşırı sürat kaza getirdi: 4 yaralı

Girne-Lefkoşa Anayolu’nda gece yarısından sonra saat 01.30 sıralarında, Günay Görgüner yönetimindeki MZ 967 plakalı araç ile önünde seyreden Hatice İnler’in kullandığı KK 704 plakalı BMW marka salon aracı geçmeye çalıştığı sırada trafik kazası meydana geldi. Kazada her iki araç sürücüsü ve araçlarda yolcu olarak bulunan Doğancan Örskıran ve Abdulkerim Ahmad Almohammad yaralandı.

Polis kaza ile ilgili şu bilgiyi paylaştı:

25.05.2019 tarihinde, saat 01:30 raddelerinde Girne-Lefkoşa Anayolu 4-5 kilometreleri içerisinde çift şeritli yolda sağ şerit içerisinde Güney istikametine doğru Aşırı süratli ve Tehlikeli bir şekilde seyreden Lefkoşa’da sakin Günay GÖRGÜNER (E-23) yönetimindeki MZ 967 plakalı salon araç sürücüsünün dikkatsizliği sonucu o esnada önünde ayni istikamete doğru ayni şerit içerisinde seyreden ve gerisinden Süratli bir şekilde araç geldiğini görerek dikkatsiz bir şekilde seyrüseferi güç duruma sokmamak için gerekli çabayı göstermeden soldan birinci şerit içerisine geçmeye çalışan Lefkoşa’da sakin Hatice İNLER (K-30) yönetimindeki KK 704 plakalı BMW marka salon aracın sağ arka yan kısmına aracının sol ön kısmı ile çarpmıştır. Çarpmanın etkisi ile kontrolsüz bir şekilde yolun soluna doğru savrulan KK 704 plakalı araç yoldan dışarı çıkarak önce Karayolları Dairesine ait 75 Km sürat tahdit levhasına çarpıp, duramayarak Akasya ağacına daha sonra ise Karayolları Dairesine ait Dijital sürat göstergesinin çelik direğine sol yan kısmı ile çarptıktan sonra ön kısmı Güneybatı istikametine bakar bir şekilde durmuştur. MZ 967 plakalı araç ise KK 704 plakalı araç ile çarpıştıktan sonra önce yolu gidiş ve geliş olarak ikiye ayıran orta refüje çarpıp kontrolsüz bir şekilde yol içerisinde savrularak seyretmekte olduğu yolun solundan dışarıya çıkıp Akasya ağacına çarptıktan sonra toprak banket içerisinde 5 takla attıktan sonra ön kısmı Batı istikametine bakar bir şekilde sol yan kısmı üzerinde durmuştur. Kaza sonucu yaralanan MZ 967 plakalı araç sürücüsü Günay GÖRGÜNER ve ayni araçta yolcu olarak bulunan Lefkoşa’da sakin Doğancan ÖRSKIRAN (E-21) ile KK 704 plakalı araç sürücüsü Hatice İNLER ve ayni araçta yolcu olarak bulunan Lefkoşa’da sakin Abdulkerim Ahmad ALMOHAMMAD (E-21) ambulans ile kaldırılmış oldukları L.D.H Acil servisinde görmüş oldukları ilkyardım tedavilerine müteakip ayni serviste müşahede altına alınmışlardır. Soruşturma devam etmektedir.