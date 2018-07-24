Aşırı sıcakta ekmek kavgası…

Erkan MINDIK

Bölgemizde yaz aylarında mevsim normalinin üzerine çıkan sıcaklar, yaşamı her yönden olumsuz etkiliyor. Doktorların sıcaklarda “belirli saatlerde dışarıda dahi durmayın” uyarısı yaptığı bu günlerde güneş altında çalışmak zorunda bırakılan işçiler, zorlu şartlara rağmen ekmek peşinde koşuyor. YENİDÜZEN'in yaklaşık 10 gün önce ulaştığı Çalışma Dairesi Müdürü Yusuf Önderol, her yıl olduğu gibi bu yıl da sıcak havada çalışan işçiler için çalışmalarının olduğunu, bu çalışmaların birkaç gün içerisinde daha da hızlanacağını ifade etmişti. Çalışma hakkında da bilgi veren Önderol, Kıbrıs’ın güneyinde uygulanan ve Meteoroloji Dairesi ile ortak çalışılan bir projenin burada da uygulanacağını, Meteoroloji Dairesi tarafından alarm verilirse, bu uyarıya göre önlem alınacağını ifade etmişti. Pazartesi sabah saatlerinde tekrardan ulaştığımız Önderol, çalışmaların “bugün-yarın” Bakanlar Kurulu’na ulaşacağını söylerken, bu sıralarda dışarıda çalışmak zorunda kalanlar yine güneşin altında çalışmaya devam etti.

Geçtiğimiz günlerde gazeteye konuşan bazı dışarıda çalışan işçiler, güneş altında çalışırken çok bunaldıklarını, fırsat buldukça gölge bir yer bulup orada dinlendiklerini söylemişerdi. Buna ek olarak özellikle öğle sıcağı altında işlerini yaparlarken güneş çarpması dahi yaşadıklarını dile getirmişlerdi.

Meteoroloji Dairesi’nin yapmış olduğu haftalık hava tahmin raporuna göre, 21-27 Temmuz döneminde hava sıcaklığının 40 derece civarlarında olacağı vurgulanmıştı.

Geçtiğimiz yılki uygulama neydi?

Hatırlanacağı üzere; geçtiğimiz yıl da artan hava sıcakları nedeniyle dışarda çalışan işçilerle ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bir dizi tedbir almıştı. 12,13 ve 14 Temmuz tarihlerinde 12.00-16.00 saatleri arasında dışarıda (güneş altında) çalışma yasaklanmıştı. Kararın 22/1992 sayılı İş Yasası’nın 36’ncı maddesinin verdiği yetkiye dayanarak alındığı belirtilen açıklamada, çalışanlarla vatandaşların ilgili karara uymayanları ALO 102’ye ihbar etmeleri istenmişti. Söz konusu tarihlerde denetim yapan Bakanlık, yasaya uymayanlara ceza kesmişti.