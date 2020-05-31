Aşırı alkol ve kavga poliste bitti

Girne’de “yaralama, kavga ve sarhoşluk” suçlaması ile tutuklanan zanlılar D.C, M.G.R, E.C, S.T, T.L.I, H.H.D ve Ö.G bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Polis memuru Adnan Kardeşler olayla ilgili bulguları aktardı ve zanlıların, alkollü bir durumda Karaoğlanoğlu’nda kavga çıkarttıklarını ifade etti. Polis, kavga esnasında bazı zanlıların kesici bir cisimle yaralandıklarını da belirtti. Olay yerinden kaçan 4 zanlının Lapta Polis Karakolu ekipleri tarafından tespit edilerek tutuklandıklarını anlatan Polis memuru Adnan Kardeşler, kamera görüntülerinin incelenmesinin devam ettiğini belirtti. Polis ayrıca kavga esnasında meydana gelen yaralama suçunu kimin işlediğini de henüz net olarak belirlemediklerini hatırlattı.

Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.