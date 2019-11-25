Aşırı alkol kavga getirdi

Girne’de meydana gelen vahim zarar ve ciddi darp suçları sonucu tutuklanan N.Ş. ve O.T. dün Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Adnan Kardeşler, 24.11.2019 tarihinde, saat 01:45 sıralarında Girne’de, Ecevit Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir bar içerisinde, alkollü içki tesiri altında bulunan iki zanlının bir taraf olup, A.C ve A.C.’nin de bir taraf olup kavga ettiklerini söyledi.

Kardeşler, zanlıların çıkan tartışma sonucu vücutlarının muhtelif yerlerine elleri ve ayakları ile gelişi güzel vurup kavga ettikleri bir sırada A.C.’nin sol kulak zarının yırtılmasına sebep olduklarını ifade etti.

Kardeşler, kavga esnasında N.Ş’nin 162 promil, O.T.’nin 183 promil, A.C.’nin 199 promil alkol tesiri altında olduğunu belirtti.

Polis, A.C.’nin ise nefes vermek istemediğini ancak alkollü olduğunu ifade etti.

Olaydan sonra zanlıların gözaltına alındığını, soruşturma başlatıldığını, incelenecek kamera görüntüleri olduğunu kaydeden polis, zanlıların 3 gün süre ile tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.