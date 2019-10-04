Asımoğlu: Mezarıma çiçek bırakacaklardı

Devrim DEMİR

Ocak ayında Girne’de Zeki Asımoğlu ve Erhan Başay’ı darp eden iş insanı Bulut Akacan ve korumaları V.K ile O.Ö.’nun duruşması başsavcılık adına iddia makamının tanıkları ile devam ediyor.

3 tanık dinletildi ardından Zeki Asımoğlu tanık kürsüsüne çıkarak ilk kez konuştu.

Asımoğlu ocak ayında yasana olayları anlattı.

Asımoğlu aldığı darbeler sonucu hafızasında hala gelgitler olduğunu, odaklanma sorunu yaşadığını ifade etti. Olay günü Bulut Akacan’ın oturdukları masaya geldiğini ifade eden Asımoğlu, Akacan’ın Erhan Başay’a küfür ettiğini ve olayların alevlendiğini anlattı. Ortalığın bir anda karıştığını kaydeden Asımoğlu, ayırmak isterken yüzünde şiddetli bir ağrı hissettiğini ifade ederek gerisini hatırlamadığını söyledi.

Dişlerini hala kullanamadığını ifade eden Asımoğlu, psikolojim bozuldu. Adapte sorunu yaşıyorum, üçünden de şikayetçiyim özellikle Bulut Akacan’dan şikâyetçiyim dedi.

Sanık avukatları tarafından sorgulanan Asımoğlu, “Olay yerindeki doktor benim dilimi dışarı çıkarmasaydı ben ölmüştüm bugün mezarıma bir çiçek bırakacaklardı” dedi.