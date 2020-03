Girne’de İtalya’dan dönen iki doktor: Hasta bakmıyorlar



Girne’de yakın zamanda İtalya’ya seyahat etmiş iki doktor var.

Biri çocuk doktoru üstelik...

Bir diğeri cerrah.

Her iki hekim de şu günlerde hasta bakmıyor.

Bakanlık uyarmış, bir anlamda gözlem altına almış.

Bu insanlarda herhangi bir hastalık belirtisi yok, suçlu da değiller elbette.

Ama hastaları var, hele de çocuklarını bu doktora götüren ana babalar var.

Çok doğal olarak aileler endişeli... Çünkü duyulmuş.

Bakanlık ya da sağlık örgütü, böylesi durumlarda isimler ve gerçekleri açıklamaktan endişe duymamalı, çünkü doğru bilgi paylaşılmadığı zaman farklı senaryolar yazılıyor, iletişim kirliliği büyüyor.

İtalya’ya gitmişse bu doktorlar - ki gitmişler- bu söylenmeli, sonrasında, testleri de yapılarak sonuçları açıklanmalı gerekirse...

Dedim ya, çünkü onlar doktor...

Asıl karantina ‘dar gelirler’ için kurulacak

Dünyayı sarıp sarmalayan bir virüs bu.

Koronavirüs: Covid-19

Hani “acil durum tatbikatı” gibi oldu.

Böylesi zamanların en önemli düşmanı paniktir.

Paniğin sebebi de korku, endişe, güvensizlik.

Hepsini yaşıyoruz, birlikte!

Tedbirli ama soğukkanlı olalım, ne olur…



* * *



Tedbir demişken…

Muhaceret gibi…

Sigortalar gibi…

Gümrük gibi…

İhtiyat Sandığı, Çalışma Dairesi, Kaymakamlıklar gibi…

Veznesi çok ve dolu dolu olan bu kurumlara halen dezenfektan dağıtılmadığını işittim.

Buralarda maske ve eldiven gerekmiyor mu?

Bir de otobüsler, minibüsler var ki, yarı yurdumda, hiç salgın yokken dahi bunları kullanmak cesaret işi…



ABARTTIĞIMIZ ANLAR



Eczanelerin önünde kuyruk!

Marketlerin önünde kuyruk!

Fırınların önünde kuyruk!

Hırdavatçıların önünde kuyruk!

İşte bu da işin abarttığımız yanı…

5 kiloluk makarna, 10 kilo pirinç sipariş verenler, raftaki tüm konserveleri toplayanlar, evine un yığanlar var.

Böyle giderse ‘virüs’ değil ama fareler yiyecek sizi (!)



* * *



İnsanlara “öpüşmeyiniz, sarılmayınız, tokalaşmayınız” diyenler var.

Umarım bir vesile “tokuşmazlar” da!

Bir de..

Yıkanınız lütfen…

Pek tabii her gün yıkanmayanlara söylüyorum.

Mümkünse –ki bence mümkündür- aynı kıyafetleri de giymeyiniz, üst üste…

Bebeklikten bildiğimiz sözdür: “Ellerinizi sık sık yıkayınız” derler.

Yıkayalım!

(Gallup International'ın 63 ülkede yaptığı araştırmaya göre örneğin, el yıkama alışkanlığında, Çin en son sırada görülüyor.)

Temizlik için koronavirüsü beklemeye de gerek yok sanırım.



BİR KRİZ KOMİTESİ DE ‘EKONOMİ’ İÇİN ŞART



Bir ciddi meselemiz daha var, gözden kaçıyor.

Yalnızca virüse tedbir almak yeterli olmayacak.

En önemli sektörümüz turizm için bu sene “felaket bir yıl” olmaya adaydır.

Ekonominin hali zaten perişan…

Türk Lirası eridikçe, eriyor, eriyoruz, lira lira...

Sağlık için “kriz masası” tamam da…

Bir de “ekonomi” için şart!

Borçlar ödenemeyecek böyle giderse.

Çok kolay değil.

Kredileri, faizleri, ödemeleri, teşvikleri gözden geçirecek, tasarruf tedbirlerini öyle ‘laf ola’ değil gerçekten gündeme alacak ciddi bir çalışma gerekiyor.



* * *



Şimdi yılsonuna kadar oluşacak “kayıplar” hesaplanmalıdır.

Bu ‘krizi’ nasıl en az atlatırız bir yol haritası çıkartılmalıdır.

Sağlığın yanı sıra ekonomide de…

Çünkü krizin faturasını yoksullar, emekçiler, güvencesiz işçiler ödeyecek yine…

En önemli virüs “işsizlik” olacak ve asıl karantina “dar gelirler” için kurulacak.



* * *



Panik yapmayalım.

Yaygara da!

Planlama, uzmanlık, yönetim, akıl zamanıdır.

Biliyorum yarı yurdumda en az da bunlar vardır.





Kimi yanıtsız sorular?

1- ‘Devlet’in elinde son dönemde İtalya, Çin, İspanya, Fransa gibi en fazla vaka görülen ülkelere gidenlerin bir kaydı, dökümü, listesi var mı?

2- Okullar tatil edilirken, peki okula gönderilmeyen çocuklara kim bakacak?

3- Eczanelerde maske ve dezenfekte jeli kalmadı, bunun için önceden bir tedbir düşünüldü mü?

4- ABD’de Türkiye’den dönen 80’li yaşlarda bir kişide virüs görüldü, “Türkiye’de görülmedi” dendiğinde, inanan var mı?

5- Kıbrıs’ta, böylesi bir zamanda dahi, niye ‘ortak mücadele’ yapamıyoruz? Şimdi egemenlik yarıştırmanın falan sırası değil. Söylenmeyi bırakalım, işbirliği yapalım.



% 80 iyileşecek, ölenlerin yaş ortalaması 82





Dünya Sağlık Örgütü “Dünya genelindeki vakaların yüzde 80’i iyileşecek” diyor.

Ciddiyetle önlemimizi almak, uyarılara dikkat etmek gerekiyor ancak “öldük bittik” değil mesele!

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu kuruluşu Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin (CCDC) yaptığı araştırmaya göre koronavirüs nedeniyle Çin'de hayatını kaybeden birinci yaş grubu 80 yaş ve üstü.

Yüzde 14,8'lik ölüm oranı ile ilk sırada 80 yaş grubu var.

Yüzde 8'lik oran ise 70-79 yaş aralığında…

60-69 yaş grubunun ölüm oranı yüzde 3,6.

50-59 yaş grubunda hayatını yitirenlerin oranı yüzde 1.3

50 yaş altında aslında yüzde 1 dahi değil oran…

Ve genelde ‘ölümler’ konuşulsa da…

Çok daha fazla hasta iyileşiyor…







Kaç farklı ‘komite’?

Koronavirüs tedbirlerine yönelik bir tek ‘KOMİTE’ kurulsa yetmez mi?

Tüm temsilciler orada olsa yükseköğrenim kurumundan, belediyelerden, ortak teknik komiteden, Sağlık Bakanlığı’ndan, eczacılardan, hükümetten, sivil toplumdan, çalışmadan, ulaştırmadan…

Çünkü öyle görünüyor ki her belediye, her makam, her başkan ayrı bir toplantı yaparsa bu iş kaosa dönüşecek…

Bir de…

Yalan iddiaya, habere, yanıltıcı paylaşıma sanırım bir tedbir gerekiyor böylesi zamanlarda, gerekirse soruşturma...