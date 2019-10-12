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Aşık, son yolculuğuna uğurlandı

Aşık, son yolculuğuna uğurlandı

Girne - Güzelyurt anayolunda dün akşam meydana gelen trafik kazası sonrasında yaşamını yitiren Hüseyin Aşık, bugün son yolculuğuna uğurlandı.

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Girne - Güzelyurt anayolunda dün akşam meydana gelen trafik kazası sonrasında yaşamını yitiren Hüseyin Aşık, bugün son yolculuğuna uğurlandı. Aşık, Karşıyaka'da kılınacak ikindi namazının ardından, Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi.

 

Kaza nasıl olmuştu?

Girne - Güzelyurt anayolunda meydana gelen trafik kazasında Hüseyin AŞIK hayatını kaybetmişti. Kaza, dün akşam saat 20.20 sıralarında Girne - Güzelyurt anayolu 17-18 Km arasında KNE 040 plakalı araç ile dikkatsiz bir şekilde Girne istikametine doğru seyreden Michalakis STEFANOU (E-59) o esnada yolun solunda yaya olarak yürümekte olan Hüseyin AŞIK’a (E-65) çarpması sonucu meydana gelmişti. Kaza sonucu yaya Hüseyin AŞIK almış olduğu yaralara dayanamayarak olay yerinde yaşamını yitirmişti. 

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