Aşık, son yolculuğuna uğurlanacak

Girne - Güzelyurt anayolunda dün akşam meydana gelen trafik kazası sonrasında yaşamını yitiren Hüseyin Aşık, bugün son yolculuğuna uğurlanacak. Aşık, Karşıyaka'da kılınacak ikindi namazının ardından, Karşıyaka Mezarlığı'na defnedilecek.

Kaza nasıl olmuştu?

Girne - Güzelyurt anayolunda meydana gelen trafik kazasında Hüseyin AŞIK hayatını kaybetmişti. Kaza, dün akşam saat 20.20 sıralarında Girne - Güzelyurt anayolu 17-18 Km arasında KNE 040 plakalı araç ile dikkatsiz bir şekilde Girne istikametine doğru seyreden Michalakis STEFANOU (E-59) o esnada yolun solunda yaya olarak yürümekte olan Hüseyin AŞIK’a (E-65) çarpması sonucu meydana gelmişti. Kaza sonucu yaya Hüseyin AŞIK almış olduğu yaralara dayanamayarak olay yerinde yaşamını yitirmişti.