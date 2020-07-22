AŞI hamlesi: Kıbrıslı Türklere de var

Kıbrıs Cumhuriyeti, COVID-19’a karşı Avrupa Komisyonu’na 1,2 milyon doz aşı talebini iletti. Bu miktara Kıbrıslı Türklerin de dâhil olduğu belirtildi.

Kıbrıs Cumhuriyeti, virüse karşı yurttaşlarını güvence altına almak amacıyla diğer AB üyesi devletlerle birlikte Avrupa Komisyonu ortak müzakerelerinde yer alıyor.

Oxford Üniversitesi’nde üzerinde çalışılan Covid-19 aşısından, AB aracılığıyla 1.2 milyon adet talep edildi.

AB’nin, üniversiteyle işbirliği içinde aşı üzerinde çalışan ilaç firması AstraZeneca ile görüşmelere başladığı bildirildi.

Oxford Üniversitesi dün yaptığı açıklamada, tüm dünya için 2 milyar dozluk aşı yapmayı hedeflediklerini belirtti.

Kıbrıs Sağlık Bakanlığı’nın pandemi danışmanlarından Prof. Dr. Petros Karayiannis, Kıbrıs Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, söz konusu aşının etkili ve güvenli olduğu yönündeki verilerin güçlendiğini belirtti.

Kıbrıs’ın ilk etapta “savunmasız gruplar” ve “yaşlılar” için 200 bin aşı alması önerisinde bulundukları kaydeden Karayiannis, tüm nüfus için ise toplam 900 bin aşıya ihtiyaç olacağını vurguladı.

Açıklamada oluşturulacak işbirliği aracılığıyla her ülke tarafından ayrı müzakereler ve ayrı siparişeler yapılmayacağına netlik getiriliyor.

Tüm üye devletler adına Avrupa Komisyonu tarafından gerçekleştirilen ortak müzakere aracılığıyla, ilaç ya da aşı olsun tüm tedavi ürünlerine eşit ulaşım koşulları garanti altına alınıyor.