Asgari Ücret Saptama Komisyonu, 2017 yılında uygulanacak yeni asgari ücreti belirlemek amacıyla ilk toplantısını bugün yaptı ancak toplantıdan sonuç çıkmadı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hamza Ersan Saner’in de katıldığı bakanlığın eski binasındaki toplantıda halen aylık 1,834 TL olarak uygulanan asgari ücretin yeni rakamını saptamada anlaşmaya varamadı.

Hükümet, işveren ve sendika adına beşer üyeden oluşan Komisyon yeniden toplanma kararı aldı ancak tarih belirlenmedi.

Toplantının başında Bakan Hamza Ersan Saner, Hür İşçi Sendikaları Federasyonu Başkanı Yakup Latifoğlu ve İşverenler Sendikası Başkan Yardımcısı Mustafa Aroğlu birer konuşma yaptı.

SANER

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Saner, 2000 yılından sonra, 16 yılda asgari ücretin altı kez belirlendiğini, UBP hükümetinin Mayıs 2016’da göreve geldiğini ve Temmuz 2016’da da Asgari Ücret Saptama Komisyonu tarafından yeni asgari ücretin hayata geçirildiğini kaydetti.

“Asgari ücretin alım gücü ile kıyaslandığında bir takım problemlerin” bulunduğunun bir gerçek olduğunu kaydeden Saner, ancak KKTC’deki asgari ücretin, Avrupa Birliği’ne üye 28 ülkedeki asgari ücretler sıralamasında 13’üncü sıraya denk geldiğini belirtti.

Tarafların görüşlerini ilk elden duymak için toplantıya katılmak istediğini ifade eden Saner, “En kısa sürede bunu tamamlayıp yeni yılda yeni rakamı uygulamaya koymak bakanlık olarak temel hedefimizdir” dedi.

LATİFOĞLU

Hür İşçi Sendikaları Federasyonu Genel Başkanı Yakup Latifoğlu, Devlet Planlama Örgütü’nün sunduğu verilere göre bir aylık mutfak masrafının 3 bin TL’nin üzerinde olduğunu, asgari ücretin AB sıralaması yerine vatandaşı merkeze alarak, Devlet Planlama Örgütü verileri ışığında belirlenmesi gerektiğini kaydetti.

Asgari ücretin bugüne kadar hükümet tarafından masaya konan rakam üzerinden belirlendiğini, bunun aşılmasını temenni ettiğini kaydeden Latifoğlu, “Beklentimiz, yasanın öngördüğü gibi, Devlet Planlama Örgütü verileri ışığında, günün şartlarına göre bir asgari ücret belirlemektir” dedi.

AROĞLU

İşverenler Sendikası Başkan Yardımcısı Mustafa Aroğlu ise KKTC’de refah ve huzuru arttırmanın, asgari ücret açısından Avrupa Birliği ülkeleri arasında en üst sıralarda yer edinmenin mümkün olduğunu, bunun da verimli çalışmak ve rekabet edebilir olmaktan geçtiğini belirtti.

Singapur’un 40 yıl önce fakir bir ülkeden bugün en zengin ülkeler arasında yer almayı başardığını kaydeden Aroğlu, bu gibi başarılı ülkelerin örnek alınmasıyla arzu edilenden erken zamanda refaha kavuşmanın mümkün olduğunu kaydetti.

Aroğlu, “Ülke şartlarını gerçekçi zeminlerde ele alarak ekonomik kurtuluşumuzu ve çıkışımızı düzenlemeliyiz” dedi.

KOMİSYON

Süleyman Göktaş’ın başkanlığını yaptığı Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun toplantısına, işveren tarafı olarak İşverenler Sendikası Başkan Yardımcısı Mustafa Aroğlu, işçiler adına ise Hür-İş Genel Başkanı Yakup Latifoğlu başkanlığındaki heyetler katıldı.

Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun, 5 üyesi bünyesinde en çok işçiyi temsil eden en üst derecedeki işçi sendikası temsilcisi, 5 üyesi, bünyesinde en çok işvereni temsil eden en üst derecedeki işveren sendikası temsilcisi ve 5 üyesi de Bakanlar Kurulu tarafından atanan devlet kanadı temsilcisinden olmak üzere toplam 15 üyeden oluşuyor.

KKTC’de son asgari ücret, 1 Temmuz 2016’dan itibaren; saatlik 10.58 TL, günlük 84.65TL, haftalık 423.23 TL, aylık 1,834.00 TL olarak uygulanıyor.