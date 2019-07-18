Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu'nun bir gazeteye yaptığı "Asgari ücrete % 7 zam- Asgari Ücret brüt 3 bin 400 TL" açıklamasına Çalışma Bakanı Faiz Sucuoğlu'ndan düzeltme geldi.

YENİDÜZEN'e konuşan Çalışma Bakanı Sucuoğlu, “Henüz rakam konuşma noktasında değiliz. Hem işçi hem de işveren tarafı daha yeni konuşmaya başladı” dedi. Asgari ücret konusunda masada hükümeti temsil eden Sucuoğlu "Ben hükümet temsilcisi olarak kimseyle şu aşamada bir rakam konuşmadım, böyle bir şey yoktur. Amcaoğlu kendi kişisel görüşünü açıklamıştır" dedi.

Olgun Amcaoğlu ise "Bugün Ekspress" isimi gazeteye "Asgari ücrete % 7 zam- Asgari Ücret brüt 3 bin 400 TL" diyerek kişisel görüşünü açıklamıştı.



İşveren Temsilcisi Aroğlu: “Kimse öneri yapmadı”

İşveren temsilcisi, Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası Başkan Yardımcısı Mustafa Aroğlu, toplantının ‘alel acele’ çağrıldığını, bir öneri yapmadan önde ekonomiye dair son verilerin değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

2019 yılının ikinci asgari ücretini belirlemek üzerek çağrılan ilk toplantıda hiçbir kesimden ‘ücret’ önerisi yapılmadığını, rakam konuşulmadığını da ifade eden Aroğlu, “Herhangi bir öneri yapmadan önce son gelişmeleri, verileri talep ettik, onları görmek istedik. Ekonomik veriler masaya konsun gereken değerlendirmeyi ona göre yapalım oybirliği ile de asgari ücreti geçirelim, bir an önce de yürürlüğe girsin” şeklinde konuştu Bugüne kadar da asgari ücreti sürüncemede bırakan taraf olmadıklarını belirten Aroğlu, “Bu ülkede yaşayan herkesin iyi yaşamasını isteriz, dileğimiz ekonominin önünün açılması, herkesin payını alabilmesi, evine daha fazla imkan taşıyabilmesidir” dedi. İşveren temsilcisi, Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası Başkan Yardımcısı Mustafa Aroğlu, önceki günkü toplantının, ‘pazarlık’ değil ‘sohbet’ toplantısı olarak geçtiğini belirtti

İşçi Temsilcisi Yeltekin: Ben 3 bin 500 TL önerdim, işveren ödeyemeyiz dedi, devlet tarafsız kaldı

2019 yılının ikinci asgari ücretini belirlemek üzere önceki gün toplanan Asgari Ücret Saptama Komisyonu İşçi temsilcisi, Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) Genel Sekreteri Ali Yeltekin, büyüme hızını da dikkate alarak 3 bin 500 TL öneri yaptığını belirtti.

İşveren tarafının ekonomik durumu gerekçe göstererek bu rakamı ‘ödeyemeyiz’ dediğini aktaran Yeltekin, öneri de yapmadıklarını savundu, buna karşın devlet kanadının ise tarafsız kaldığını ifade etti.

“4 bin 500 - 6 bin konuşmak gibi bir durumumuz yok ama, 3 bin 400’ü konuşuruz, altını da konuşmayız” diyen Yeltekin, bu ülkede yaşamaya tutunmaya çalışan asgari ücretlinin durumunu nçok kötü olduğuna vurgu yaptı. Uzlaşının yakalanması gerektiğine işaret eden Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) Genel Sekreteri Ali Yeltekin, “3 bin 150 TL’yi bize net versinler, onu da konuşuruz” şeklinde konuştu.

Yeltekin, “Asgari ücrette hayat pahalılığı yoktur. Düşük enflasyonda bizi tatmin etmez. Asgari ücretli gerçekten bu yaşam koşullarında sıkıntı çekiyor. Bir ara formül bulalım, günahtır. Masadan herkes kaçarsa asgari ücret aynı kalacak ve süreç uzayacak” dedi.

1 Şubat’tan beri asgari ücret aylık brüt 3 bin 150 TL olarak uygulanıyor. Asgari ücret net 2 bin 740 TL 50 kuruş olarak ödeniyor.



