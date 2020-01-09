ASGARİ ÜCRETTE FON TARTIŞMASI

Dila ŞİMŞEK

Asgari Ücret Saptama Komisyonu 2020 yılının ilk asgari ücretini belirlemek üzere Ocak’ın ortalarında toplanması bekleniyor.

Aralık sonu yapılan toplantıda ‘müjde verileceğini’ belirten Sucuoğlu, şimdi ise ‘henüz olumlu veya olumsuz bir şeyin söylenemeyeceğini’ kaydetti.

İşverenler Sendikası Başkanı Hasan Sungur, geçmiş dönemin Çalışma Bakanının asgari ücreti ‘baya yükselttiğini’ ifade ederek asgari ücretin çok fazla yükseltilemeyeceğini öne sürdü.

Öte yandan Hür-İşçi Sendikaları Federasyonu Genel Sekreteri Ali Yeltekin ise, işverenlerin ‘battık ayaklarında’ olduğunu söyledi, asgari ücretin yükseltilmesi gerektiğini belirtti.

Asgari ücret şu an brüt 3,400 TL, net 2.958 TL olarak uygulanıyor.

“İşçilere 200 TL’lik ‘ek ücret’ katkısı, işverenlerin fikri”

İşverenler Sendikası Başkanı Hasan Sungur Çalışma Bakanlığa bir ‘öneride’ bulunduklarını dile getirdi, “Dedik ki, fonda 200 Milyona yakın bir miktar para var, bizler iflas etmemek için kıvranıyoruz, bu fonu, asgari ücret artışının yanı sıra 200-300 TL işçilere ödeme çıkaralım. Bakanlıkla bu konuda görüşüyoruz, ilerleyen günlerde sayın bakan halka bir müjde verecek” şeklinde konuştu.

Hür-İşçi Sendikaları Federasyonu Genel Sekreteri Ali Yeltekin, fondaki paranın 280 Milyon TL’den fazla olduğuna dikkat çekti. Yeltekin, “Bakanın ‘sürpriz’ dediği fondan gelecek 200 TL’yse, biz bunu asla kabul etmeyiz. Emeğe saygı çerçevesinde, ahlaki olarak böyle bir şeyi doğru bulmuyoruz. Ayrıca fonda, 280 Milyon TL’nin üzerinde para vardır. Bu fon, yerli istihdam, genç, kadın ve engelli istihdamı için kullanılacaksa biz bunu destekleriz. Ama sigortasını düzgün ödemeyen, kaçak işçi çalıştıran işverenlere, bir de ödül gibi üst üste af veriliyor” diye açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu: “Henüz olumlu veya olumsuz bir şey söyleyemem”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Ocak ortasında Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun tekrar toplanacağını, Ocak sonuna doğru bir karara varılmasının hedeflendiğini kaydetti.

Asgari ücret belirlemede henüz bir rakam ortaya atılmadığını ifade eden Sucuoğlu, hükümet ve Maliye Bakanlığı ile de görüşülmesi gerektiğine değindi. Ortak bir karar alınması için çalışılacağını belirterek, ‘olumlu veya olumsuz bir şey söyleyemem’ dedi.

İşverenler Sendikası Başkanı Hasan Sungur: “Fonda 200 Milyona yakın bir miktar para var, bizler iflas etmemek için kıvranıyoruz, bu fonu kullanalım”

İşverenler Sendikası Başkanı Hasan Sungur, geçmiş dönemin Çalışma Bakanının asgari ücreti ‘baya yükselttiğini’ ifade ederek, dönemin rakamlarına bakılmadığını savundu. Gıda fiyatları ve hayat pahalılığına bakıldığında, asgari ücretin çok fazla yükseltilemeyeceğini kaydeden Sungur, “Ben de asgari ücretle çalışan bir işçiydim, %1, %3 artış insanları mutlu etmeyecektir. Ancak bu şekilde bir artış olabilir” dedi.

Çalışma Bakanlığa bir ‘öneride’ bulunduklarını dile getiren Sungur, “Dedik ki, fonda 200 Milyona yakın bir miktar para var, bizler iflas etmemek için kıvranıyoruz, bu fonu, asgari ücret artışının yanı sıra 200-300 TL işçilere ödeme çıkaralım. Bazı işletmeler asgari ücretten yüksek ödeme yapsa da, maaşı düşük gösteriyor, bu konuda bir çalışma yapılması gerekiyor. Çünkü kim gerçekten asgari ücretle çalışıyor, kim daha fazla maaş alıyor belirlenmeli. Bakanlıkla bu konuda görüşüyoruz, ilerleyen günlerde sayın bakan halka bir müjde verecek” şeklinde konuştu.

Market ile Pazar arasında bile yarı yarıya fiyat farkı olduğunu kaydeden Sungur, döviz kurları arttığında her şeyin zamlandığına, kurlar düşünce eski fiyatlara dönülmediğine vurgu yaptı.

Hür-İşçi Sendikaları Federasyonu Genel Sekreteri Ali Yeltekin: “Bakanın ‘sürpriz’ dediği fondan gelecek 200 TL’yse, biz bunu asla kabul etmeyiz”

Hür-İşçi Sendikaları Federasyonu Genel Sekreteri Ali Yeltekin, Ocak ayının 15’ine doğru bir toplantı yapılacağını söyledi. 2019’un Aralık ayında, kendilerinin ısrarı sayesinde bir toplantı yapıldığına değinen Yeltekin, Şubat ayına kadar beklemenin çok gecikmeye neden olacağını ifade etti.

İstatistik Kurumu’nun hayat pahalılığı oranını eleştiren Yeltekin, gerçekçi olunması gerektiğine dikkat çekti. “Bakanın ‘sürpriz’ dediği fondan gelecek 200 TL’yse, biz bunu asla kabul etmeyiz. Emeğe saygı çerçevesinde, ahlaki olarak böyle bir şeyi doğru bulmuyoruz. Ayrıca fonda, 280 Milyon TL’nin üzerinde para vardır. Bu fon, yerli istihdam, genç, kadın ve engelli istihdamı için kullanılacaksa biz bunu destekleriz. Ama sigortasını düzgün ödemeyen, kaçak işçi çalıştıran işverenlere, bir de ödül gibi üst üste af veriliyor. Bu uygulama masumane görülse de acımasızcadır. Enflasyon oranları, rakamlar ortadadır” şeklinde konuştu.

Asgari ücretin günümüzdekinden daha yüksek olması gerektiğini belirten Yeltekin, işverenlerin ‘battık ayaklarında’ olduğunu söyledi.

Ana muhalefete çağrıda bulunan Yeltekin, hükümette olmayan partilerin asgari ücret konusunda konuşması gerektiğini vurguladı.

Sucuoğlu “Müjdeli bir haberimiz var” demişti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu 27 Aralık’ta toplantının açılışında yaptığı konuşmada, 2020’nin ilk asgari belirlemek amacıyla bir araya geldiklerini belirterek, 2019’un son asgari ücretinin 1 Ağustos 2019’da yürürlüğe girdiğini anımsatmıştı.

Daha önce söz verdikleri gibi 2020’nin asgari ücretini belirlemek için 2019 bitmeden bir araya geldiklerini ifade eden Sucuoğlu, işçi ve işveren temsilcilerinin ortak paydada buluşabilmesi temennisinde bulunmuştu.

Asgari ücretin belirlenmesinin çalışma hayatı ve ekonomiyi direkt etkileyen bir süreç olduğuna işaret eden Bakan Sucuoğlu, bütün dengeleri ortada tutacak bir süreç yaşanması için çalışılacağını, kendilerinin arabuluculuk görevi üstlendiğini kaydetmişti.

Başbakan Ersin Tatar ile halka, işçi ve işverenlere müjdeli bir haberleri olduğunu belirten Bakan Faiz Sucuoğlu, ilerleyen günlerde bunu açıklayacaklarını söylemişti.

Tek hedeflerinin, asgari ücrette her iki tarafın da kabul edebileceği ölçüde bir artış olduğunu vurgulayan Bakan Sucuoğlu, toplantının hayırlara vesile olmasını dilemişti.

Bakan Sucuoğlu, 2020’nin özelde KKTC’ye, genelde ise tüm dünyaya sağlık, başarı, mutluluk ve barış getirmesi temennisinde de bulunmuştu.