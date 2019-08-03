Asgari ücretli yerinde sayıyor

Asgari ücret brüt 3 Bin 150 TL’den 3 Bin 400TL’ye; net 2 Bin 740 TL’den 2 Bin 958 TL’ye yükseltildi.

Saatlik 19.62 TL / günlük 156.92 TL / haftalık 784.62 TL

Ayşe GÜLER

Asgari ücret, brüt 3 bin 400 TL, net 2 bin 958 TL olarak belirlendi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu başkanlığında toplanan Asgari Ücret Saptama Komisyonu yılın ikinci asgari ücretini belirledi.

Asgari ücret, yüzde 8’lik artışla brütte 3 Bin 150 TL’den 3 Bin 400TL’ye; nette ise 2 Bin 740 TL’den 2 Bin 958 TL’ye yükseltildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu toplantı sonunda yaptığı konuşmada, yaklaşık 3 saat süren toplantının ardından rakamsal anlamda hep birlikte bir karar aldıklarını kaydetti.

Yapılan oylamada işçi ve devlet kesiminden 5’er “evet” ve işveren kesiminden de 3 “tarafsız” “ oy kullanımı olduğunu dile getiren Sucuoğlu, brütte 3 bin 150 TL olan asgari ücretin 3 Bin 400 TL’ye çıkartılarak 250 TL artış yapıldığını kaydetti.

Alınan kararla yaklaşık yüzde 8’lik bir artış yapıldığına dikkat çeken Sucuoğlu, net maaşlarda ise 2 Bin 740 TL’den 2 Bin 958 TL’ye çıkarıldığını belirtti.

Sucuoğlu, asgari ücretin;, saatlik 19.62 TL, günlük, 156.92 TL, haftalık ise 784.62 TL’lik bir noktaya geldiğini açıkladı.

2019/ 1 Brüt: 3150 TL

Net: 2740 TL

Saatlik 18.17 TL

Günlük 145.38 TL

Haftalık 726 TL 2019/ 2 Brüt: 3400 TL

Net: 2958 TL

Saatlik 19.62 TL

Günlük 156.92 TL

Haftalık 784.62 TL

Dövizle eridi

2009 yılında brüt bin 237 TL olan asgari ücret o günkü kurlara göre 570 Euro, 510 Sterlin ve 835 Dolara denk geliyordu.

10 yıl sonra asgari ücret brüt 3400 TL’ye yükseldi, 548 Euro, 503 Sterlin, 612 Dolar oldu.

YENİDÜZEN, son 10 yıldaki asgari ücretin seyrini inceledi, döviz karşısında günden güne nasıl eridiğini ortaya koydu.

2009-2019…

Çalışma Bakanlığı verilerine göre 2009’da brüt asgari ücret bin 237 TL’ydi.

Bu rakam, 570 Euro, 510 Sterlin, 835 Dolar’a denk geliyordu.

Söz konusu asgari ücret 2010’da da geçerliydi.

2011-2012’de brüt bin 300 TL…

2011 ve 2012 yıllarında geçerli olan brüt asgari ücret ise bin 300 TL’ydi.

O dönemde söz konusu ücret 610 Euro, 585 Sterlin, 849 Dolar’a denk geliyordu.

Asgari ücret arttı ama…

2013’te, 2011 ve 2012’ye göre asgari ücrette artış yaşandı ancak bunun döviz karşılığı düştü.

Söz konusu dönemde brüt bin 415 TL olan asgari ücret, 602 Euro, 491 Sterlin, 794 Dolar’a denkti…

Daha da düştü…

Öte yandan 2014’te bin 675 TL olan asgari ücretin döviz karşılığı daha da düştü.

Bu dönemde asgari ücretlinin kazandığı brüt ücret; 571 Euro, 474 Sterlin, 786 Dolar’dı.

2015’te de asgari ücretin yabancı para primine kıyaslamasında da gerileme yaşandı.

Brüt, bin 730 TL olan asgari ücret, 547 Euro, 387 Sterlin, 607 Dolardı.

2017’de az da yükseldi…

Diğer yıllara göre 2017’de asgari ücretin döviz karşılığında az da olsa yükselme yaşandı.

Brüt 2 bin 175 TL olan asgari ücret, 612 Euro, 542 Sterlin, 474 Dolar’dı…

2016’da ise brüt bin 834 TL olarak belirlenen asgari ücret 557 Euro, 431 Sterlin, 632 Dolar’a denk geliyordu.

2018’de tuzla buz…

Son 10 yılın en düşük seviyesi ise 2018 yaşandı.

Döviz krizi nedeniyle asgari ücret eridikçe eridi. Bu dönemde asgari ücret, brüt 2 bin 620 TL’ye çıksa da, 342 Euro, 306 Sterlin, 399 Dolar olarak kayıtlara geçti.

2017’ye göre asgari ücretin döviz karşılığında yarı yarıya fark oluştuğu görüldü.

2019... ‘Say say bitmez’

2018’e göre, 2019’da dövizin kademeli seyretmesi asgari ücretin yabancı para cinsindeki karşılığını az da olsa artırdı.

2019 yılının ilk asgari ücreti olan brüt 3 bin 150 TL olarak uygulanan asgari ücret geçen haftaki kura göre 499 Euro, 446 Sterlin, 556 Dolar’a denk geliyordu.

Dün itibarıyla asgari ücret brüt 3400 TL’ye yükseldi, yani 548 Euro, 503 Sterlin, 612 Dolar oldu.

Türkiye’de asgari ücret ne kadar?

Türkiye’de ise brüt asgari ücret 2 bin 558 TL.

Belirlenen rakam, yılsonuna kadar geçerli…

Dünkü kurlara göre bu rakam; 405 Euro, 362 Sterlin, 451 Dolar’a denk geliyor.

Asgari ücret neydi, ne oldu?