ÇELER: “ASGARİ ÜCRETTE SARKMA YOK”… Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, 2 bin 740 TL olarak belirlenen yeni asgari ücretin maaşlara yansımasında herhangi bir sarkma olmayacağını açıkladı, çalışanlara da seslenerek, “Asgari ücretin altına maaş alanlar, bakanlığa başvursun” dedi.

Binlerce emekçinin dört gözle beklediği yeni asgari ücret, Şubat sonu maaşlara yansıyacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, 2 bin 740 TL olarak belirlenen yeni asgari ücretin maaşlara yansımasında herhangi bir sarkma olmayacağını açıkladı, çalışanlara da seslenerek, “Asgari ücretin altında maaş alanlar, bakanlığa başvursun” dedi.

YENİDÜZEN’e konuşan Çeler, bakanlığa yapılan şikayetlerin anında denetleneceğini ve asgari ücret altında maaş alan çalışanlara geriye dönük ödeme yapılacağını aktardı.

Çeler, çalışanların yalnızca Ocak maaşlarını 2 bin 279 TL olarak alacaklarını kaydetti.

“Denetimler de sürecek…”

Geçtiğimiz günlerde karşılaştığı bir olayı da paylaşan Çeler, Kıbet Steak House’de birebir çalışanlara görüştüğünü, maaşların asgari ücret altında olduğunun tespit edildiğini belirtti.

Çeler, “Restoran, çalışanlara konaklama imkanı verdiği için 279 TL kesinti yapıyordu. Böyle bir şey olamaz” dedi.

Yaşananlardan dolayı söz konusu işyerinin yabancı işçi getirmesine müsaade edilmeyeceğini kaydeden Çeler, denetimlerin de süreceğini sözlerine ekledi.