Asgari ücrete itiraz süresi sürüyor

Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun 21 Ocak’ta belirlediği yeni asgari ücrete itiraz süresi devam ediyor.

22 Ocak tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, komisyonun, 1 Şubat’tan geçerli olacak asgari ücrete ilişkin tavsiye kararına, Resmi Gazete’de yayımlanma tarihinden itibaren on gün itiraz süresi tanındı.

Asgari Ücret Saptama Komisyonu, 21 Ocak’taki toplantısında 2019’un ilk asgari ücretini aylık brüt 3 bin 150 TL, haftalık 726.92 TL, günlük 145.38 TL ve saatlik 18.17 TL olarak oy çokluğuyla kabul etmişti.