Asgari Ücret’e 220 TL daha: BRÜT 3820 TL

Asgari Ücret Saptama Komisyonu itirazları değerlendirdi, 10 Şubat’ta belirlenen asgari ücreti 220 TL daha artırmaya karar verdi; Asgari ücret brüt 3 bin 820 TL, net ise 3 bin 323 TL oldu.

2020 yılının ilk asgari ücreti 1 Şubat’tan itibaren geçerli olacak.

10 Şubat’ta toplanan Asgari Ücret Saptama Komisyonu, asgari ücreti Brüt 3 bin 600, net ise 3 bin 132 TL olarak belirlemişti. Alınan bu kararla brütte 200 TL, nette 174 TL artış yapılmış oldu. Asgari ücret brüt 3.400 TL; net 2.958 TL olarak uygulanıyordu.

Açıklanan bu karara HÜR- İŞ ve TÜRK- SEN itiraz etmişti.

Bugün itirazları değerlendirmek üzere toplanan komisyon, Asgari Ücreti 220 TL daha artırma kararı üretti.

Asgari ücret brüt 3 bin 820 TL olarak açıklandı.

Bu kararla uygulanan asgari ücrete brütte 420 TL artış yapılmış oldu.

İşveren temsilcilerinin toplantıyı terk ettiği öğrenildi.

Asgari Ücret Saptama Komisyonu Başkanı Erçin Tekakpınar'ın 25 Şubat 2020 tarihli Komisyon toplantısı ile ilgili basın açıklaması şu şekilde:

Değiştirilmiş şekliyle 22/1975 sayılı Asgari Ücretler Yasası’nın 8’inci maddesi uyarınca oluşturulan Asgari Ücret Saptama Komisyonu, Yasa’nın 7’nci ve 9’uncu maddelerinin verdiği yetkiye dayanarak asgari ücreti belirlemek amacıyla, 27 Aralık 2019 tarihinde birinci, 17 Ocak 2020 tarihinde ikinci, 30 Ocak 2020 tarihinde ise üçüncü toplantısını yapmıştır. 10 Şubat 2020 tarihinde dördüncü kez yeniden toplanan Komisyon, görüşlerini ortaya koyarak 2020 yılının ilk Asgari Ücretini oy çokluğu ile belirlemiştir.

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen) ile Hür İşçi Sendikaları Federasyonu ( Hür-İş) 17 Şubat 2020 tarihinde, 2020 yılı için belirlenen Asgari Ücrete itiraz etmiştir. Asgari Ücret Saptama Komisyonu, 25 Şubat 2020 tarihinde; Türk-Sen ve Hür-İş tarafından yapılan itirazı görüşmek üzere tekrardan toplanmıştır.

Gerçekleştirilen toplantıya Devlet tarafını temsilen 5 üye, işçi tarafını temsilen 4 üye ve işveren tarafını temsilen 4 üye katılmıştır.

Yapılan toplantıda taraflar asgari ücretin tespiti ile ilgili görüşlerini ortaya koymuşlar ve asgari ücretin ne kadar olması konusunu yeniden görüşmüşlerdir.

Tarafların görüşlerini sunmasından sonra yeniden görüşülen Asgari Ücret oylamaya sunulmuştur. Devlet tarafı 5 evet, işçi tarafı 4 evet oy verirken işveren tarafı ise görüşmeyi terk etmiştir. Toplantı sonucunda Asgari Ücret’in 01/02/2020 tarihinden itibaren ;

Saatlik: 22.04 TL

Günlük: 176.31 TL

Haftalık: 881.54 TL

Aylık: 3, 820 TL ( Brüt)

Aylık: 3323 TL ( Net)

Olması ve Yasa’nın çırak olarak tanımladığı 15 ile 17 arası işe alınanlara bu kıstasların sırası ile %30 indirimle uygulanması önerisi oylamaya sunulmuş ve öneri oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Asgari Ücret Saptama Komisyonu Başkanı

Erçin TEKAKPINAR