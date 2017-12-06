CTP NE YAPTI? / YAZI DİZİSİ [2]

Keşke bugün de bu başlığı atabilsek! Asgari ücrete % 138 artış olsa!

Olamaz mı? Geçmişte oldu!

CTP'li hükümetler döneminde çalışan haklarına dönük önemli adımlar dikkat çekti.

Özellikle asgari ücret konusunda CTP’li hükümetler döneminde (ki o dönemlerde Çalışma Bakanı hep CTP’li olmuştur) asgari ücrete ciddi artışlar yapılmıştı.

Örneğin, 1994-1996 döneminde asgari ücret enflasyonun üzerinde artışlarla belirlendi.

Asgari ücret, 2004-2008 döneminde yüzde 138 oranında artırıldı. Yüzde 87 oranında reel artış sağlandı.

Asgari ücretteki artış, 2009-2013 UBP döneminde ise toplam yüzde 8.90 oranında kaldı.

Hatta UBP 2010 ve 2012 yıllarında asgari ücrete HİÇ artış yapılmadı!

Bu uygulama ile asgari ücret yüzde 9.89 oranında geriledi!

CTP’li hükümetlerin bu konudaki en önemli getirisi 45/1994 sayılı Asgari Ücret (Değişiklik) Yasası ile asgari ücretin yıl içerisinde birden çok, ancak en çok üç kez saptanmasına olanak sağlanması oldu.

CTP hükümetleri döneminde kamu çalışanları da geniş haklardan yararlandı.

1994 öncesinde UBP hükümetinin HP oranı ile oynayarak çalışanlardan hile ile gasp ettiği yüzde 30’luk HP ödeneği açığa çıkartılarak çalışanlara ödendi.

Kamu çalışanları ve öğretmenlere 2004-2009 döneminde toplamda yüzde 130, reel olarak yüzde 56,8 artış sağlandı.

Kamuda sınav konusu ve terfilerde de çeşitli icraatlar dikkat çekti.

İşte CTP’nin hükümette olduğu dönemde KAMU ve ASGARİ ÜCRET konusunda yapılanlar:

Kamu çalışanlarının haklarının korunması ve geliştirilmesi

2004-2009 DÖNEMİ:

- Emekliye ayrılma hakkını kazanamadan, özel bir nedenden dolayı istifa eden kamu görevlileri ile öğretmenlere UBP-DP Hükümeti döneminde yeniden kamu görevine girme engeli konmuştu (2002).

- CTP Hükümeti döneminde yasal düzenleme yapılarak söz konusu kişilere yeniden kamu görevine girme hakkı sağlandı. (2004)

- Kamu görevlileri ve öğretmenlerin kamu görevine atandıktan sonra aldıkları eğitime bağlı olarak özlük hakları geliştirildi. (2004-2007)

- Emekli maaşı ve ikramiye hesaplamasında 30 yıl olan süre 36 yıla çıkarıldı. (2005)

- Emekli maaşı başlangıcının (25 yıldan) esas maaşa oranı (brüt) yüzde 52’den yüzde 54’e çıkarıldı. (2005)

- Zorunlu emekli yaşı olan 60 yaşına gelip de herhangi bir şekilde emekli maaşı/ yaşlılık ödeneği almaya hak kazanamayanların ihtiyaç duyulan asgari hizmet süresini doldurabilmeleri için Bakanlar Kurulu kararı ile en fazla 5 yıla kadar çalışma olanağı sağlandı. (2007)

- Öğretmenlerin Ders Yılına Hazırlık Ödeneği, asgari ücretin 1.50 katından 1.75 katına çıkarıldı. (2006) Ders yılına hazırlık ödeneğinin tümü 5 yıl boyunca okulların açıldığı tarihlerde öğretmenlere ödendi.

- 44/2006 sayılı yasa ile “A” ve “B” memur statüleri oluşturularak, ulaşılacak barem geliştirildi, barem içi artış almaları sağlandı. (2006)

- 45/2006 sayılı yasa ile “A” ve “B” öğretmen statüleri oluşturuldu. Bu statüye gelen öğretmenlerin barem içi artış almaları yanısıra “B” statülü öğretmenlerin haftada 2 ders saati, “A”statülü öğretmenlerin haftada 5 ders saati ders indirimi almaları sağlandı. (2006)

- 44/2006 sayılı yasa ile kamu görevlilerinin sınıfının dışında başka bir sınıfta ve sınıfının içinde daha alt bir görevde çalıştırılamayacağı kuralı getirildi.

- Karpaz ve Tatlısu bölgelerinde görev yapan öğretmenlerle, birleştirilmiş sınıflarda görev yapan ilkokul öğretmenlerinin ve özel eğitim öğretmenlerinin branş tahsisatları artırıldı. (2006)

Terfilerinde adalet ve adam kayırmacılığının önlenmesi

- “2005 Kamu Görevlileri Sınav Tüzüğü” ile “2005 Öğretmenler Sınav Tüzüğü”nde yapılan düzenlemeyle yükselmelerde kamu görevlileri ile öğretmenlerin niteliklerinin ve kıdemlerinin dikkate alınması sağlandı. (2006-2009)

- Öğretmenler Sınav Tüzüğü’nde yapılan düzenlemeyle yükselmelerle ilgili oluşturulan Kriter Değerlendirme Kurulu ile İtiraz Kurulu’nda öğretmen sendikalarının temsilci bulundurmaları sağlandı. (2009)

- 44/2006 sayılı Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasası ile kamu görevlilerinin terfileri ile ilgili engeller kaldırıldı, kamu görevlilerinin hak ettikleri dereceden maaş almaları sağlandı.

Kamu görevine girişte adaletin sağlanması

- Kamu görevlileri ve öğretmen istihdamları hazırlanan tüzük öngörülerine uygun olarak, adil, objektif ve şeffaf sınavlarla yapılmaya başlandı. (2005)

- “2005 Kamu Görevlileri Sınav Tüzüğü” ile “2005 Öğretmenler Sınav Tüzüğü”nde yapılan düzenlemeyle Kamu Hizmeti Komisyonu’nda yapılan kamu görevlisi ve öğretmen mülakatlarında sendikaların gözlemci bulundurmaları sağlandı. (2005)

- 19/2014 sayılı yasa ile geçici personel (memur) alımları durduruldu. (2014)

Kamu Görevlilerinin alım gücünün geliştirilmesi

- 1994 öncesinde UBP hükümetinin HP oranı ile oynayarak çalışanlardan hile ile gasp ettiği yüzde 30’luk HP ödeneği açığa çıkartılarak çalışanlara ödendi.

- Kamu çalışanları ve öğretmenlere 2004-2009 döneminde toplamda yüzde 130, reel olarak yüzde 56,8 artış sağlandı.

- Kişi başı gelir 2001 yılında 4 bin 300 ABD Doları iken, 2009 yılında 14 bin ABD Dolarına ulaştı.

UBP ne yapmıştı?

- UBP hükümeti döneminde; Eşel-Mobil’in 2 ay yerine 6 ayda bir uygulanması ile ilgili yasal düzenleme yapıldı. (Haziran 2009)

(39/2010) sayılı Emeklilik (Değişiklik) Yasası ile emeklilerden vergi alınması öngörüldü. Ancak karar 13 Ocak 2011 tarihinde Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildi.

- Bakanlar Kurulu’nun 30 Aralık 2010 tarihinde çıkarmış olduğu yasa gücünde kararname ile kamu görevlilerine 1 Ocak itibarıyla yıl içerisinde oluşacak olan HP’nin maaşlara konsolide edilmesi donduruldu. Bunun sonucu olarak da;

2011’de yüzde 14,72 oranındaki HP maaşlara konsolide edilmedi.

Asgari ücretliye en iyi artış! % 138!

- 1994-1996 döneminde asgari ücret enflasyonun üzerinde artışlarla belirlendi.

45/1994 sayılı Asgari Ücret (Değişiklik) Yasası ile asgari ücretin yıl içerisinde birden çok, ancak en çok üç kez saptanmasına olanak sağlandı.

- Asgari ücret, 2004-2008 döneminde yüzde 138 oranında artırıldı. % 87 oranında reel artış sağlandı.

- Asgari ücret, 2009-2013 UBP döneminde toplam yüzde 8.90 oranında artırıldı.

- 2010 ve 2012 yıllarında asgari ücrete artış yapılmadı. Bu uygulama ile asgari ücret yüzde 9.89 oranında geriledi.

- 2014-2015 döneminde asgari ücret % 22.56 oranında artırıldı. Reel artış % 2.81 oranında kaldı.

UZAKLARDA ARAMA! Şimdi “Gezici Araştırma Şirketi” denen ekibe kızanlar var. “Nereden çıktı bu adam” filan diye çıkışanlar! Ya da “kim bu adamı memlekete soktu” diyenler! Soranlara, merak edenlere söyleyeyim; bu adamı memleket sokan bizzat Mustafa Akıncı’dır! Cumhurbaşkanlığı seçimi için adaya gelen bir “Akıncı Projesidir” bu mesele… Defalarca Akıncı için anket yapmıştır! Hatta daha fazlasını da söyleyeyim, 2015 Nisan ve Mayıs ayı örtülü ödenekleri de bu adama ödendiği iddia edilmektedir. O yüzden fazla uzakta aramayın derim, Gezici’yi memlekete ithal eden yakındadır, Saray’dadır!