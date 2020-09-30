Asgari ücret: 113 Euro - 97 Sterlin - 99 Dolar GERİLEDİ

Fehime ALASYA

Türk Lirası’nın tarihi değer kaybı, asgari ücreti de eritti. Pandemi sürecinin başından bu yana TL’ye karşı yükselişte olan dövize karşın yerinde sayan asgari ücret, sekiz ayda yüzde 27 eridi.

Kurlardaki dün Türk Lirası karşısında meydana gelen rekor sıçramanın ardından asgari ücret 258 Sterlin’e düştü.

Şubat ayında 355 Sterlin olan 3 bin 820 liralık asgari ücret dün itibariyle 258 Sterline geriledi. Sekiz ayda 97 Sterlin gerileyen asgari ücretlinin cebinden bin TL çıktı.

Şubat’tan Eylül ayına dek geçen sekiz aylık sürede asgari ücret, Euro ve Sterlin’de %27, Dolar’da ise %22 değer kaybına uğradı.

Gün geçtikçe eriyen asgari ücret, dünkü döviz hareketliliği ile 258 Sterlin’e düştü…

YENİDÜZEN, resmi kurlar üstünden asgari ücret ile Türk Lirası’nın değer kaybını ve bunun vatandaşa yansımasını araştırdı: Şubattan bu yana asgari ücretlinin cebinden dövizle birlikte bin TL uçtu…

Pandemi öncesi, en son yapılan değişiklik ile Şubat ayında brüt 3 bin 820 TL olan asgari ücret o günkü kura göre 422 Euro, 355 Sterlin ve 459 Dolara denk geliyordu.

Aradan geçen 8 aya karşın Eylül ayında asgari ücret hala yerinde sayarken, bu rakam döviz karşılığı 309 Euro, 258 Sterlin, 360 Dolar’a geriledi.

Pandemiden bu yana hareketlenen kurlarla eriyen Türk Lirası, asgari ücrete geçinen vatandaşın cebinden Euro ve Sterlin bazında bin TL çaldı.

Asgari ücretlinin kaybı büyük

Ülkemizde asgari ücret son olarak geçtiğimiz Şubat ayında 220 TL artışla, brüt maaş 3 bin 820 TL, net maaş da 3 bin 323 TL olarak belirlenmişti.

Asgari ücretin belirlendiği Şubat ayında 1 Euro 6,68 TL iken, Sterlin 7,95, Dolar ise 6,14 TL idi. Yani Şubat ayında 3 bin 820 TL olan aylık brüt maaş söz konusu kurlarla 422 Euro, 355 Sterlin ve 459 Dolardı.

Haziran ayında masaya yatırılması gereken asgari ücretin hala esamesi okunmazken, 3 bin 820 TL aylık maaş, günlük kurlarla; 309 Euro, 258 Sterlin ve 360 Dolar’a geriledi.

TL’nin kaybı dudak uçuklattı

Resmi kurlar üstünden söz konusu sürede TL’nin değer kaybı ise dudak uçuklattı. TL, karşısında en büyük değişimi Euro yaşadı. Türk Lirası, Dolar karşısında yüzde 29, Euro yüzde 37, Sterlin ise yüzde 27 düşüş gösterdi.

Asgari ücret görüşmeleri başlamadı bile…

2020 yılının ikinci asgari ücretini belirlemek için Haziran ayında toplanması gereken Asgari Ücret Tespit Komisyonu Coronavirüs salgını nedeniyle toplanamadı. Eylül ayına girilmesine rağmen 2020 yılında asgari ücrete bir kez artış yapıldı, ikinci artış masaya bile yatırılmadı.