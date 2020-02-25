Asgari ücret yeniden gündemde: Brüt 3.850 TL tartışılacak

Hür-İş’in 2020 yılının ilk asgari ücretine itiraz etmesi sonrası bugün Çalışma Bakanlığı’nda yeniden toplantı yapılacak.

Hür İşçi Sendikaları Federasyonu Genel Sekreteri Ali Yeltekin, masaya 3 bin 900 TL ile oturacaklarını, Bakanlığın masaya 3 bin 850 TL önerisiyle gelmesi halinde bu rakamın da konuşulabileceğini belirtti.

YENİDÜZEN (Özel)

Asgari ücretin yeniden yükseltilmesi için kollar sıvandı. Çalışma Bakanlığı’nın asgari ücretin brüt 3 bin 850 TL’ye yükseltilmesi için çalışma yaptığı öğrenildi. Hür-İş’in brüt 3 bin 600 net 3 bin 132 TL olarak belirlenen 2020 yılının ilk asgari ücretine itiraz etmesi sonrası bugün Çalışma Bakanlığı’nda toplantı yapılacak. Bugünkü toplantıda masaya 3 bin 900 TL ile oturacaklarını belirten Hür-İş yetkilileri, Bakanlığın masaya 3 bin 850 TL önerisi ile gelmesi halinde bu rakamın da konuşulabileceğini belirtti.

Asgari ücret için yapılacak bugünkü görüşmeden, yeni bir rakam çıkabilir.

Yeltekin: “Masaya 3.900 TL ile oturacağız, 3.850 TL’yi de konuşabiliriz”

Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) Genel Sekreteri Ali Yeltekin, itirazlar üzerine Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün saat 14:00’te Çalışma Bakanlığı’nda toplanacağını söyledi.

Ali Yeltekin, devlet kanadının asgari ücretin 3 bin 820 ila 3 bin 850 TL arasında bir rakamla masaya oturacaklarına dair bilgi edinildiğini belirtti.

Yeltekin, “Meclis koridorlarında bazı UBP’li vekillerin, Çalışma Bakanı’nın 3 bin 850 TL’yi masaya koyacağına dair konuşmaları oldu. Bakanın 3 bin 850 TL’yi masaya koyup bir uzlaşı yapılabileceği yönünde konuşuldu. Ancak bize bu yönde resmi belge veya açıklama gelmedi” dedi.

Hür-İş Federasyonu olarak masaya 3 bin 900 TL ile oturacaklarını belirten Yeltekin, Bakanlığın masaya 3 bin 850 TL önerisi ile gelmesi halinde bu rakamın konuşulabileceğini belirtti. İşveren sendikasının ise masaya ne getireceklerini bilmediğini aktaran Yeltekin, bugünkü toplantıda ortak noktada buluşmayı istediklerini ifade etti.