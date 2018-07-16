Asgari Ücret Tespit Komisyonu yarın toplanacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 2018 yılının ilk asgari ücreti brüt, saatlik: 13,69 TL, günlük: 109,15 TL, haftalık: 545.77 TL, aylık:2365 TL olarak; hükümet ve işveren temsilcilerinin olumlu, işçi temsilcilerinin olumsuz oyu ile kabul edilmiş; 1 Mart 2018 tarihinden itibaren yürürlüğe girmişti.

Değiştirilmiş şekliyle 22/1975 Sayılı Asgari Ücret Yasası’nın 8. Maddesi uyarınca 5 işçi, 5 işveren ve 5 de devlet kanadını temsil eden 15 üyeden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yarın yeniden bir araya gelecek.