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Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanıyor

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanıyor

Asgari Ücret Saptama Komisyonu 2020 yılının ilk asgari ücretini belirlemek üzere yarın toplanıyor

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Asgari Ücret Saptama Komisyonu 2020 yılının ilk asgari ücretini belirlemek üzere yarın toplanıyor. Bakanlıktan verilen bilgiye göre, toplantı yarın saat 14.00’de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı  toplantı salonunda gerçekleştirilecek. Asgari ücret şu an  brüt 3,400 TL, net 2.958 TL olarak uygulanıyor .

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