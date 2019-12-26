Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanıyor
Asgari Ücret Saptama Komisyonu 2020 yılının ilk asgari ücretini belirlemek üzere yarın toplanıyor
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Asgari Ücret Saptama Komisyonu 2020 yılının ilk asgari ücretini belirlemek üzere yarın toplanıyor. Bakanlıktan verilen bilgiye göre, toplantı yarın saat 14.00’de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı toplantı salonunda gerçekleştirilecek. Asgari ücret şu an brüt 3,400 TL, net 2.958 TL olarak uygulanıyor .
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