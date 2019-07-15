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Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanıyor

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanıyor

Asgari Ücret Saptama Komisyonu 2019 yılının ikinci Asgari Ücretini belirlemek üzere toplanıyor.

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Asgari Ücret Saptama Komisyonu 2019 yılının ikinci Asgari Ücretini belirlemek üzere toplanıyor. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, komisyon ilk toplantısını 17 Temmuz Çarşamba günü saat 09:30’da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı toplantı salonunda gerçekleştirecek.

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