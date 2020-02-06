Asgari Ücret Tespit Komisyonu 4. kez toplanıyor

Asgari Ücret Saptama Komisyonu, Pazartesi yeniden toplanıyor.

Komisyondan verilen bilgiye göre, toplantı saat 10.00’da yapılacak.

Asgari Ücret Saptama Komisyonu dördüncüsünü gerçekleştireceği toplantıda, 2020 yılının ilk asgari ücretini belirlemeye çalışacak.

Komisyon daha önce gerçekleştirdiği üç toplantıda bir sonuca varamamış, önerileri yeniden değerlendirmek üzere tekrardan toplanma kararı almıştı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, herkesin kabul edebileceği bir noktaya gelmeyi istediklerini belirtmiş, her iki tarafından onayını alma arzusunda olduklarını kaydetmişti.

Asgari ücret şu an 3 bin 400 TL brüt, 2 bin 958 TL de net olarak uygulanıyor.