Asgari Ücret Saptama Komisyonu 3'üncü kez toplanıyor

2020 yılının ilk asgari ücretini belirlemek için çalışmalar sürüyor.Asgari Ücret Saptama Komisyonu, 2020 yılının ilk asgari ücretini belirlemek için bugün üçüncü kez toplanacak.

Toplantı saat 15.30’da Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlığı toplantı salonunda gerçekleştirilecek.