Asgari Ücret Saptama Komisyonu 2'inci kez toplanıyor

Asgari Ücret Saptama Komisyonu, 2020 yılının ilk asgari ücretini belirlemek üzere cuma günü ikinci kez toplanacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre toplantı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı toplantı Salonu’nda saat 14.00 ‘de gerçekleştirilecek.

Komisyon ilk toplantısını 27 Aralık’ta gerçekleştirmişti.

Asgari ücret halen brüt 3 bin 400 TL, net 2 bin 958 TL olarak uygulanıyor.