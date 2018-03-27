Asgari ücret için görüş bekleniyor

Asgari Ücret Saptama Komisyonu Başkanı Erçin Tekapınar, asgari ücretin tanımı ve belirlenmesi sürecinin nasıl olması gerektiği konusunda 6 Nisan tarihine kadar yazılı görüş, öneri ve tavsiye istedi.

Açıklama şu şekilde:

Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun 14 Mart 2018 tarihli toplantısında, işçi tarafının ret; işveren ve devlet kanadının oy çokluğuyla kabul edilen ve 1 Mart 2018 tarihinden itibaren geçerli olacak aylık 2,365 TL Asgari Ücret Tavsiye Kararı, KKTC Bakanlar Kurulu’nun T.E( K-I) 170-2018) Sayılı ve 15.3.2018 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile Resmi Gazete’de yayımlanarak ilan edilmiş ve 10 günlük itiraz süresi tanınmıştır.

Bakanlar Kurulu kararı ile ilan edilen aylık 2,365 TL Asgari Ücret’e, 16 Mart 2018 tarihinde Hür-İş ( Hür İşçi Sendikaları Federasyonu) ve 19 Mart 2018 tarihinde Türk-Sen (Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu) itiraz etmiştir. Konu, 22/1975 sayılı Asgari Ücretler Yasası’nın 7’inci maddesi uyarınca, Komisyonumuza havale edilmiştir.

Asgari Ücret Saptama Komisyonu 27 Mart 2018 tarihinde söz konusu itirazları görüşmek üzere, Komisyon Başkanı Erçin Tekakpınar başkanlığında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda toplanmıştır.

5 Devlet, 5 işçi ve 4 işveren tarafı temsilcisinin katılımı ile toplanan Komisyon, yapılan itirazın görüşülüp tartışılmasından sonra, Asgari Ücret Tavsiye Kararı’nı yeniden oylamaya sunmuştur. 27 Mart 2018 tarihinde gerçekleşen toplantıda, 1 Mart 2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere asgari ücretin;

Saatlik : 13.64 TL

Günlük : 109.15TL

Haftalık : 545.77 TL

Aylık : 2,365 TL

olması; 5 devlet, 4 işveren tarafı temsilcisinin evet; 5 işçi tarafı temsilcisinin ise ret oyuyla; oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

Komisyon tarafından yeniden tespit edilen Asgari Ücret, Bakanlar Kurulu tarafından, Resmi Gazete’de yayımlanmasını takiben, 1 Mart 2018 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde yürürlüğe girecektir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 1 Mart 2018 tarihinden itibaren geçerli olan asgari ücretin belirlenmesinin ardından; 22/1975 Sayılı Asgari Ücretler Yasası çerçevesinde izlenen asgari ücret belirlenme sürecinde değişikliğe gidilmesi yönünde karar almıştır.

Bu doğrultuda; Bakanlığımız, ilgili tüm paydaşlardan, asgari ücretin tanımı ve belirlenmesi sürecinin nasıl olması gerektiği konusunda 6 Nisan 2018 tarihine kadar yazılı görüş, öneri ve tavsiye istemektedir.

İlgili örgütler, 6 Nisan 2018 tarihine kadar yazılı görüş ve önerilerini csgbinfo@yahoo.com adresine iletebilecektir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, asgari ücret sisteminde değişiklik yapılması ve mevcut sistemde varolan sıkıntıların ortadan kaldırılması amacıyla, tüm paydaş örgütlerinin görüş ve önerilerine başvurarak, onlarla işbirliği içinde hareket edecektir.