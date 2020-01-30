Asgari ücret haftaya kaldı

Asgari Ücret Saptama Komisyonu, 2020 yılının ilk asgari ücretini belirlemek üzere toplandı ancak yeni asgari ücret bu toplantıda da belirlenemedi. Komisyonun haftaya Cuma günü yeniden toplanacağı açıklandı.

Çetin pazarlığın yaşandığı toplantıda gerginlik de yaşandı. Çalışma Bakanı Faiz Sucuoğlu toplantıyı 17.25 sıralarında terk etti.

Sucuoğlu'nun "Bu toplantı böyle bitmez" dediği görüldü. Bakan Sucuoğlu'nun toplantıyı terk etmesi üzerine görüşmeye ara verildi.

Sucuoğlu yaşanan gerginliğin üzerinden 10 dakika sonra toplantının yapıldığı salona geri döndü. 17.50 sıralarında sona eren toplanıdan sonuç çıkmadı.

Devletin % 6 önerdiği, hem işçi hem de işveren tarafının hbu öneriyi reddetiği iddia edildi.

Bugünkü toplantıda pazarlığın "BRÜT 3604 TL, NET 3135 TL" üzerinde yoğunlaştığına dair gayrı resmi bilgiler iletildi ancak resmi açıklama hanüz yapılmadı.

Fotoğraf: Dila Şimşek