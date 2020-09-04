Asgari Ücret bu kez de pandemi kurbanı

Hüseyin ÖZBARIŞCI

2020 yılının ikinci asgari ücretini belirlemek için Haziran ayında toplanması gereken Asgari Ücret Tespit Komisyonu Coronavirüs salgını nedeniyle toplanamadı. Eylül ayına girilmesine rağmen 2020 yılında asgari ücrete bir kez artış yapıldı, ikinci artış masaya bile yatırılmadı.

Komisyonda işçi kesimi temsil eden Hür-İşçi Sendikaları Genel Sekteri Ali Yeltekin ile Dev-İş Genel Başkanı Koral Aşam, YENİDÜZEN’e açıklamalarda bulundu, iki sendika temsilcisi de, “asgari ücretlilerin açlığa mahkûm edildiğini” savundu.

İşverenler Sendikası Başkanı Hasan Sungur da YENİDÜZEN’e yaptığı değerlendirmede, devletin işveren ve esnafı rahatlatmak için önemli çalışmalar yürütmesi gerektiğini, böyle bir ortamda asgari ücrete artış yapılmasının doğru olmadığını söyledi.

Ülkemizde asgari ücret son olarak geçtiğimiz Şubat ayında 220 TL artışla, brüt maaş 3 bin 820 TL, net maaş da 3 bin 323 TL olarak belirlenmişti.

Hür-İşçi Genel Sekreteri Ali Yeltekin:

“Ekim’den önce toplanma niyeti yok”

Hür-İşçi Sendikaları Genel Sekreteri Ali Yeltekin, insanların alım gücünün sıfırlandığını vurgulayarak, “özel sektörde çalışan insanların acınacak durumda olduğunu” söyledi. Yeltekin; “Bilindiği gibi şu anda seçim yasaklarındayız ve bu süreç 18 Ekim’e kadar devam edeceğine benziyor. Yani komisyonun toplanması en az Ekim ayında olabilecek. O da Çalışma Bakanlığı’nın inisiyatifine bağlı” dedi.

“Özel sektör çalışanları acınacak halde”

Ali Yeltekin açıklamasının devamında; “Kimse işçileri düşünmüyor. Yerel İstihdam Fonu tamamen KKTC vatandaşlarına yönelik olmalı. Ancak ülkemizde gelinen noktada KKTC vatandaşları göç ediyor ve dışarıdan kaçak işçi getiriliyor. Pandemi sürecinde özel sektör çalışanları açlığa mahkûm edildi. Hükümetin aldığı hatalı kararlar sonrası ekonomi daha da kötü gidiyor. Dövizde de beklenmeyen yükselişle birlikte insanların alım gücü tamamen sıfırlandı. Özel sektör çalışanları 60 saat çalışıyor ama evini geçindiremiyor. Özel sektör çalışanları gerçekten acınacak durumda. Hükümet artık bu insanları düşünmek zorunda” ifadelerini kullandı.

İşverenler Sendikası Başkanı Hasan Sungur:

“Böyle bir ortamda artış yapılamaz”

İşverenler Sendikası Başkanı Hasan Sungur YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamada, devletin işveren ve esnafın yanında olmadığını belirterek, böyle bir ortamda komisyonun toplanmasının akıllıca olmadığını dile getirdi. Sungur; “Bildiğiniz gibi asgari ücret son kez tespit edildiğinde biz işverenler olarak mahkemeden ara emri almıştık ama yaşadığımız pandemi süreciyle birlikte insanların mağdur olmaması için davamızı geri çekmiştik. Geldiğimiz noktada devlet ne yazık ki ne işverenin, ne de esnafın yanında. Böyle bir ortamda kim asgari ücrete artış yaparsa onu alnından öperim. Esnafın kiralarını ödeyemediği, iş insanlarının da büyük bir zorluk yaşadığı dönemde nasıl artış yapılabilir?

Böyle giderse Kasım ayında büyük bir ekonomik kriz karşımıza çıkacak. İşçisiz işveren, işverensiz de işçi bir zincirin içerisindedir ikisi de olmazsa olmaz. İnsanların ne kadar zorluk yaşadığının da bilincindeyiz ama böyle giderse işverenler de batacak. Bence sınıfta kalan devlettir. Hükümetin, esnaf ve işvereni rahatlatması lazım” ifadelerini kullandı.

Dev-İş Başkanı Koral Aşam:

“İnsanları açlığa sürüklüyorlar”

Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (Dev-iş) Başkanı Koral Aşam, son olarak Şubat ayında belirlenen asgari ücretin o günün koşullarında yeterli olmadığını söylediklerini söyledi. Aşam, gelinen noktada ekonomide %12 civarında gerileme olduğuna vurgu yaparak, bu konuda acilen bir somut adım atılması gerektiğinin altını çizdi. Koral Aşam; “İçinde bulunduğumuz durum ortada. Ekonomi günden güne kötü gidiyor ve hükümetin bu konuda, insanları dar boğazdan çıkaracak somut adımlar atması lazım. Asgari ücret son olarak 2020 yılının Şubat ayında belirlendi. Biz o günde söyledik. O gün yapılan artış bile yeterli değildi. Şu anda daha da düştü ve ekonomi %12 civarında geriledi, insanların alım gücü oldukça düştü. Asgari Ücret Komisyonu’nun bir an önce toplanıp, yeni bir artış daha yapması lazım. Açıkçası böyle bir niyetin olmadığını görmekteyiz. Pandemi sürecinin arkasına saklanıyorlar, insanları açlığa sürüklüyorlar, emek sömürüsüne devam ediyorlar” değerlendirmesini yaptı.