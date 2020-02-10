ASGARİ ÜCRET: BRÜT 3600 / NET: 3132

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısında rakamlar netlik kazandı. Asgari ücrete brüt 200 TL artış yapıldı. Asgari ücret Brüt 3600, net 3132 TL olarak masada netleşti.

Çalışma Bakanı Faiz Sucuoğlu mecliste yaptığı konuşmada rakamların bu oranda belirlendiğini açıkladı.

Asgari Ücret Saptama Komisyonu, 2020 yılının ilk asgari ücretini belirlemek üzere bugün 4’üncü kez toplandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda yer alacak toplantı saat 10:30’da başlamıştı.

Toplantıda Çalışma Bakanlığı'nı Müsteşar Erçin Tekakpınar temsil etti.

BAKANLIK AÇIKLAMA YAPTI: % 5.9 ARTIŞ YAPILDI

1 Şubat 2020 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücret, Asgari Ücret Saptama Komisyonu tarafından yapılan 5.9 oranında artışla, brüt 3.600 net ise 3.132 TL olarak belirlendi.

Asgari Ücret Saptama Komisyonu Başkanı Erçin Tekakpınar'ın basın açıklaması şu şekilde:

'' Değiştirilmiş şekliyle 22/1975 sayılı Asgari Ücretler Yasası’nın 8. Maddesi uyarınca oluşturulan Asgari Ücret Saptama Komisyonu, Yasa’nın verdiği 7. ve 9. maddelerin verdiği yetkiye dayanarak asgari ücreti görüşmek amacıyla 27 Aralık 2019 tarihinde birinci, 17 Ocak 2020 tarihinde ikinci, 30 Ocak 2020 tarihinde ise üçüncü toplantısını yapmıştır. Komisyon, 10 Şubat 2020 tarihinde yeniden tarafları toplayarak görüşlerini ortaya koymuş ve 2020 yılının ilk asgari ücretini belirlemiştir.

Gerçekleştirilen toplantıya devlet tarafını temsilen 5 üye, işçi tarafına temsilen 4 üye ve işveren tarafını temsilen 3 üye katılmıştır.

Yapılan toplantıda taraflar asgari ücretin tespiti ile ilgili görüşlerini ortaya koymuş ve yeniden görüşülen asgari ücret oylamaya sunulmuştur. Devlet tarafı 5 evet, işveren tarafı 3 evet oy verirken, içi tarafı toplantıyı terk etmiştir. Bunun sonucunda, asgari ücretin 1 Şubat 2020 tarihinden itibaren brüt:

Saatlik : 20.77 TL

Günlük: 166.15 TL

Haftalık: 830.77 TL

Aylık: 3.600 TL

olması ve Yasanın çırak olarak tanımladığı 15 ile 17 yaş arası işe alınanlara bu kıstasların sırası ile % 30 indirimle uygulanması önerisi oylamaya sunulmuş ve öneri oy çokluğu ile kabul edilmiştir.''

Erçin TEKAKPINAR

Asgari Ücret Saptama Komisyonu Başkanı

İşçi temsilcileri 4300 TL brüt, 3700 TL net talep etti.

Toplantıda yer alan işçi temsilcisi Ali Yeltekin "Brüt 3600, 3135 net tartışılıyor. Ancak işçi tarafı olarak bunu kabul etmiyoruz" dedi.

Masada işçi tarafını temsil eden HÜR-İŞ yetkilileri toplantıyı terk etti.

Çalışma Bakanlığı önünde basın açıklaması yapan sendika yetkilileri asgari ücretin bakanlık ve işveren temsilcilerinin oylaması ile berlirleneceğine işaret etti.

İşçi temsilcisi HÜR-İŞ Başkanı Ahmet Serdaroğlu: "Asgari ücret yasasına göre fiyatların belirlenmediği bir toplantıyı terk ettik. Bakanlık ve işverenlerin oyçoğunluğu olacağı için bir fikir beyan etmemiz anlamsız kalıyordu. İşverenlerle hükümet istediği rakama karar versin, karşı çıkıyoruz ve yasal haklarımızı kullanacağız. 10 günlük bir itiraz süremiz var, bu burada kalır sanmasınlar"



İşçi temsilcisi HÜR-İŞ Başkanı Ahmet Serdaroğlu, Çalışma Bakanlığı önünde açıklama yaptı.

Komisyon daha önce gerçekleştirdiği üç toplantıda bir sonuca varamamış, önerileri yeniden değerlendirmek üzere tekrardan toplanma kararı almıştı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, herkesin kabul edebileceği bir noktaya gelmeyi istediklerini belirtmiş, her iki tarafından onayını alma arzusunda olduklarını kaydetmişti…

Asgari ücret şu an brüt 3 bin 400 TL; net 2 bin 958 TL olarak uygulanıyordu.

Fotoğraflar ve görüntü: Dila Şimşek