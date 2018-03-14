ASGARİ ÜCRET: 2365 TL!

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 2 saat süren toplantısından asgari ücrete artık kararı çıktı. Asgari ücret 190 TL artışla 2365 TL oldu.

İŞTE ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU'NUN ALDIĞI KARAR METNİ:

"Değiştirilmiş şekliyle 22/1975 sayılı Asgari Ücretler Yasası’nın 8’inci maddesi uyarınca 5 işçi, 5 işveren ve 5 de devlet tarafını temsil eden 15 üyeden oluşan Asgari Ücret Saptama Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın çağrısı ile ; 1 Mart 2018 ‘den itibaren geçerli olacak asgari ücreti belirlemek amacıyla bugün saat 16.00’da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda üçüncü toplantısını yapmıştır. Tarafların görüşlerini sunmasından sonra, Devlet tarafının 1 Mart 2018 tarihinden itibaren asgari ücretin: Saatlik : 13,69 TL Günlük: ... 109,15 TL Haftalık: ... 545.77 TL Aylık : 2,365 TL olması önerisi oylamaya sunulmuştur. Öneri , işveren ve devlet tarafının “evet” işçi tarafı temsilcilerinin ret oyları neticesinde oy çokluğu ile kabul edilmiştir."