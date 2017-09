Asbank’da Çağatay Karip’le yeni dönem

Ülke finans sektörü öncülerinden Asbank, deneyimli bankacı Çağatay Karip’le yeni bir döneme girildi.

Bankacılık ve finans alanında Türkiye ve KKTC’de 20 yıllık deneyim sahibi Çağatay Karip, güven ve istikrara dayanan büyüme stratejisine 31 yıllık deneyim avantajını katarak yoluna devam eden Asbank’ta Genel Müdür olarak çalışmanın heyecan ve gururu içinde olduğunu belirtti.

Asbank’ın yeni dönemde hedef ve öngörüleriyle ilgili basına görüşlerini aktaran Karip, Asbank olarak Bankacılıkta müşteri taleplerini anlayan, analiz edebilen ve uygun hizmeti en kısa sürede özellikle şeffaf iletişim anlayışı ile bireysel ve ticari bankacılık müşterilerine sunmayı öncelikli görev olarak gördüklerini, bu bağlamda insan kaynağı ve teknolojinin sektör için anahtar konumda olduğunun her zaman farkında olduklarını ifade etti.

Bireysel gelişim için sürekli eğitim

Sektörün devamlılığı ve gelişimi için mutlaka gençlerin üst seviye eğitimlerle bankacılık sektöründe yerlerini almasını beklediğini belirten Karip, çalışanların bireysel gelişimlerini sürekli kılmak, kalibrasyonlarını arttırmak için işbaşı eğitim ve dışarıdan eğitim programlarını devreye sokacaklarını bildirdi.

“Müşteri ile dostluk bağlarını güçlendireceğiz ”

Asbank’da yıllar içinde müşteri ile ticari anlayışın ötesine taşan bir dostluk bağı oluştuğunu, maksimum verimlilik anlayışı ile sürdürülen hizmette bu bağı daha da güçlendirmeye özel önem vereceklerini belirten Çağatay Karip, açıklamasına şu şekilde devam etti:

“Her zaman olduğu gibi bundan sonrada müşterilerimiz, önceliğimiz ve yaptığımız işin kalbinde olmaya devam edecek. Kişisel olarak rekabetin daima sektörü pozitif yönde geliştirdiğine ve müşteri tercihlerini de bu yönde ayrıştırdığına inanıyorum.

Güvenilir bir sektör olma noktasında her zaman gerekli mücadeleyi veren bankacılık için bundan sonraki dönemlerde rotayı yine global ve yerel ekonomik, sosyal değişimler belirleyecektir. Değişimleri anlayarak yakından takip eden ve bu evrelerin içinde birebir yer alan kurum ve kuruluşlar diğer rakiplerinden bir adım daha önde olmaya devam edeceklerdir. Bizde bu düşünce ile her zaman müşterilerimizin yaşam döngüsünün içinde olarak, değişen ihtiyaçlarının yakından takibi ve onların gerekli finansal çözüme kavuşması hususunda aktif bağlılığımızı ve hizmetimizi sürdüreceğiz. Özet olarak her daim ‘dost banka’ olmaya devam edeceğiz”