Asbank Yenikent konsept şube hizmete başladı

Lefkoşa Ortaköy Bölgesi’nde 1997 yılında hizmete giren Asbank Ortaköy Şubesi geçtiğimiz haftadan itibaren Yenikent Adresindeki yeni konsept şubede hizmet vermeye başladı.

Kurumsal, Ticari ve Bireysel bankacılık ürünleri üzerinde uzmanlaşan kadrosu ile çağdaş bankacılık hizmetlerini müşterilerine sunmaya devam eden Asbank Yeni Kent Şube’de diğer tüm şubelerdeki gibi her koşulda müşteri memnuniyetini özümseyen güler yüzlü personel dikkat çekiyor.

Yenikent Konsept Şube’nin hizmete başlamasına ilişkin Asbank açıklamasında şöyle denildi:

“ Asbank’ın yeni bankacılık pazarlama organizasyon ve şube yapısı Banka’nın gelecek stratejilerine , müşterilerine daha kaliteli hizmet ve ihtiyaç analizini yapacağı konseptte tasarlanıp uygulamaya konulmuştur. Asbank, yüksek verimlilik yanısıra “ Dost Banka ” kavramının daha net ve derin ifade edileceği bir çalışma yapısı içinde olmayı sürdürecektir ”