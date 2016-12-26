Hüseyin ÖZBARIŞCI

K-Pet Birinci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Merit Alsancak Yeşilova, son 11 sezonda inanılmaz bir istatistiğe imza attı. Girne ekibi, son 11 sezonda 5 kez bir üst lige yükseldi, 5 kez de bir alt lige küme düştü.

En üst kademeden, en alt kademeye

Merit Alsancak Yeşilova, 2007-2008 sezonunda liglerimizin en üst kademesi olan dönemin adıyla Birinci Lig’e yükselmiş, sonrasında bu ligde tutunamamıştı. Bir sezon aradan sonra yeniden Birinci Lig’e geri dönen yeşil beyazlı takım, ligde yine tutunamamış ve lige veda etmek zorunda kalmıştı. Yeşilova, bu sezondan gelen peş peşe düşüşlerle dikkat çekmişti. 2010-11 sezonunda Birinci Lig’e veda eden Alsancak Yeşilova, 2 sezon sonra Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Ligi’ne kadar düşmüştü. Yeşilova, 2013-14 ve 2014-15 sezonlarında bu ligde mücadele etti.

1 yılda 2 terfi aldı

Girne ekibi Yeşilova, son yıllarda adeta istatistikleri alt üst etti. Mayıs 2015 yılında başladığı BTM Ligi’nde Temmuz 2015 itibariyle İkinci Lig’e yükselen yeşil beyazlı takım, 1 ay sonra yeniden hazırlıklara başladı. Mayıs 2016’ya gelindiğinde bu kez İkinci Lig’den Birinci Lig’e terfi eden Alsancak Yeşilova, futbol liglerinde gerçekleşmesi neredeyse imkânsız olan bir durumu gerçekleştirdi. Tayfun Kurtarıoğulları’nın öğrencileri, bu süreçte önemli bir başarı elde ederek 1 yılda 2 kez üst lig terfisi aldı.

İlk devreyi lider bitirmeyi garantiledi

K-Pet Birinci Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Merit Alsancak Yeşilova, bu sezona da iddialı başladı. Girne ekibi, sezon başında Süper Lig hedefiyle yeni sezona ‘merhaba’ derken, önemli bir sponsorluk anlaşması da yaptı. İsmini ‘Merit Alsancak Yeşilova’ diye değiştiren Girne ekibi, bu sponsorlukla birlikte hem maddi, hem manevi anlamda arkasında önemli bir destek aldı. Lige, evinde oynadığı Maraş galibiyetiyle başlayan Yeşil beyazlılar, geride kalan 8 haftada 6 galibiyet, 1 beraberlik, 1 de mağlubiyet aldı. Yeşilova, sadece Yeni Boğaziçi deplasmanından puansız döndü. Kurtarıcıoğulları’nın öğrencileri, ligde şu ana kadar 19 puan toplayarak lider konumunda bulunuyor. Yeşilova, en yakın takipçisi şu anda Maraş’ın 5 puan önünde bulunurken, ilk devreyi lider kapatmayı garantiledi.

5 Kez küme düştü, 5 kez terfi etti

Merit Alsancak Yeşilova, son 11 sezonda inanılmaz bir istatistiğe imza attı. Yeşil beyazlı ekip, bu süreçte 5 kez bir üst lige terfi ederken, 5 kez de bir alt lige düştü. Yeşilova’nın son 11 sezondaki karnesi şu şekilde;

2005-06: 28 puanla 2’nci Lig’den 3’üncü Lig’e düştü

2006-07: 53 puanla 3’üncü Lig’den 2’nci Lig’e yükseldi

2007-08: 48 puanla 2’nci Lig’den 1’inci Lig’e yükseldi

2008-09: 21 puanla 1’inci Lig’den 2’nci Lig’e düştü

2009-10: 44 puanla 2’nci Lig’den 1’inci Lig’e yükseldi

2010-11: 26 puanla 1’inci Lig’den 2’nci Lig’e düştü

2011-12: 24 puanla 1’inci Lig’den 2’nci Lig’e düştü (Ligin ismi değişti)

2012-13: 19 puanla 2’nci Lig’den BTM Ligi’ne düştü

2013-14: BTM Ligi’nde Play Off maçlarında bir üst lige terfi etmeyi kaybetti

2014-15: 36 puanla BTM Ligi’nden 2’nci Lig’e yükseldi (Hiç puan kaybetmedi)

2015-16: 54 puanla 2’nci Lig’den 1’inci Lig’e yükseldi

(NOT: 2011-2012 sezonundan itibaren ligler; Süper, Birinci ve İkinci Lig adında oynanmaya başlandı)