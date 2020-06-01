“Aşamalı ve koordineli yaklaşımla geçişlerdeki kısıtlama kaldırılabilir”

İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi üyeleri, COVİD-19 ile mücadeledeki bilim insanlarının, sahada çalışan uzmanların ve Teknik Komiteler Genel Koordinatörlerinin katılımıyla, video konferans yöntemiyle adadaki durumu ele aldı. Video konferansta, adadaki durumun devamı halinde, liderlerin prensip kararına uygun olarak Dünya Sağlık Örgütü önerileri doğrultusunda, aşamalı ve koordineli bir yaklaşımla, geçişlerdeki kısıtlamanın kaldırılmasının mümkün olabileceği görüşüne varıldığı açıklandı.

Cumhurbaşkanlığı Teknik Komiteler Koordinatörü Meltem Onurkan Samani, İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi üyelerinin, COVİD -19 ile mücadeledeki bilim insanlarının, sahada çalışan uzmanlar ve Teknik Komiteler Genel Koordinatörlerinin katılımıyla bugün bir video konferans gerçekleştirdiğini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, tarafların video konferansta, Covid-19‘la mücadelede gelinen süreçte elde edilen epidemiyolojik veriler hakkında bilgi alışverişinde bulunduğunu belirten Samani, şunları kaydetti:

“Toplantıda, mevcut veriler karşılaştırıldığında her iki taraftaki epidemiyolojik verilerin bilimsel olarak benzerlik taşıdığı tespit edilmiştir. Bu durumun devamı halinde, Liderlerin 21 Mayıs tarihindeki telefon görüşmesinde prensipte varmış olduğu anlaşmaya uygun olarak, DSÖ önerileri doğrultusunda aşamalı ve koordineli bir yaklaşımla, geçişlerdeki kısıtlamanın kaldırılmasının mümkün olabileceği görüşüne varılmıştır.”

Toplantının kapanışında, komite üyelerinin Covid-19’a karşı her iki tarafta da başarılı bir mücadele yürütüldüğü konusunda hemfikir olduğunu belirten Samani, “Komite üyeleri, iki toplum arasında bilgi paylaşımına devam edilmesi ve geçişlerdeki kısıtlamaların aşamalı olarak kaldırılması ile ilgili iki toplumlu Sağlık Komitesinin en erken zamanda tekrar bir araya gelmesi konusunda mutabık kalmıştır” ifadelerini kullandı.

Kıbrıslı liderler Mustafa Akıncı ile Nikos Anastasiadis, 21 Mayıs’ta yaptıkları telefon görüşmesinde, karşılıklı geçişlerin aşamalı olarak yeniden başlatılmasına yönelik görüş alışverişinde bulunmuştu.

Konuyla ilgili Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, iki liderin, öncelikle, güneyde çalışan, eğitim ve tedavi gören Kıbrıslı Türkler, kuzeyde çalışıp Pile’de ikamet eden Kıbrıslı Türkler ile daimi ikametgahları kuzeyde olan Kıbrıslı Rum ve Maronitlere yönelik kısıtlamaların kaldırılması ve diğer insani durumlardan dolayı geçiş yapacaklarla ilgili prensipte anlayış birliği sağladığı kaydedilmişti.

Kıbrıs Rum liderliğinin, 8 Haziran’da belli koşullarla bu kategorideki kişilerin güneye geçişlerinin başlamasını öngördüğü belirtilmişti.