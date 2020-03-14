Arun: “Ekmek temel gıdadır, halk panik yapmasın, açığız”

Arun Group Direktörü Tolga Ahmet Raşit sosyal medyada yaptığı açıklama ile, Bakanlar Kurulu kararı sonrası birçok kişinin paniğe kapıldığını, ancak temel gıda sektörü olarak hizmet vermeye devam edeceklerini duyurdu.

Raşit’in paylaşımı şu yönde:

“Özellikle bugün sabahtan beri büyük bir panik havası hakim. Birçok insan beni aradı kapatacak mıyız diye sordu. İnsanlar şu anda fabrikamızda un alabilmek için kuyruklar oluşturdu. Öncelikle tüm halkımızdan ricam kimsenin panik olmaması… Un fabrikaları ve fırınlar bir ülke için stratejik öneme sahiptir. Ekmek temel gıda maddesidir. Savaş yıllarında bile fabrikamız çalıştı ve halkımız unsuz, ekmeksiz bırakılmadı. Bu yüzden lütfen panik olmayın un fabrikaları, fırınlar, eczaneler vs. gibi yerlerin kapatma gibi bir durumu yok. Biz işimizin başındayız ve Arun un fabrikası zorlu savaş yıllarında olduğu gibi yine açıktır halkımızın hizmetindedir.”