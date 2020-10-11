ARUCAD'da yüksek lisans programlarına başvurular başladı

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD), mimari tasarım ve sanat alanlarındaki yüksek lisans programları için başvuru kabul etmeye başladı.

ARUCAD’ın yüksek lisans programlarına başvuruda bulunacak adayların mimari tasarım ve sanat alanlarındaki tezli ve tezsiz programları tercih edebilecekleri belirtildi.

ARUCAD’dan verilen bilgiye göre, eğitim dili İngilizce olan programlara, KKTC vatandaşı ve yabancı öğrenciler başvuruda bulunabilecek.

2 yıl (4 dönem) sürecek Mimari Tasarım ve Sanat alanlarındaki yüksek lisans programlarında, KKTC vatandaşı ve uluslararası öğrenciler için %25 ve %50 burs imkânı bulunuyor.

Mimari tasarım ve sanat alanında yüksek lisans yapmak isteyen ve çalışan adaylar, akşam saatlerinde yapılacak dersler ile tercih ettikleri alanda uzmanlaşma fırsatı bulabilecek.

ARUCAD’ın yüksek lisans programları ile ilgili bilgiye, arucad.edu.tr web sitesi üzerinden, gizem.kaya@arucad.edu.tr veya 0533 850 96 56 numaralı telefondan ulaşılabiliyor.